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射擊／模擬登頒獎台 證件妹妝點不馬虎
2011年深圳世大運因甜美證件照爆紅，射擊「證件妹」吳佳穎東京奧運將二度挑戰奧運殿堂，下月國訓中心和體育署舉辦的模擬東京奧運對抗賽成她檢測戰場，除了賽場、心理狀態都要模擬，她笑說「門面」也會打點好，要美美登上頒獎台。
27歲的吳佳穎五官精緻，深圳世大運走紅後成中華射擊隊「顏值擔當」；她過往還會特別準備假髮變換造型，今天和田家榛代表射擊出席模擬東奧對抗賽記者會也亮麗現身，戴起瞳孔放大片後巧笑倩兮，成記者會「嬌」點。
2016年已踏上奧運殿堂的她笑說，就正常情況，現在這時刻應該已在東京，不過台灣防疫到位，相較其他國家已經十分幸福，國內比賽都如期舉行，頂多參賽需要戴口罩、保持社交距離，甚至還有可能是「空前絕後」的模擬東奧對抗賽。
「（模擬東奧對抗賽）會想打好，但如果有不好的事情也不是壞事。」吳佳穎表示，已經有過一次奧運經驗，這次模擬賽會把可發生的事情和心理狀態都加進去，至於外在就等晉級決賽再準備，她笑說：「決賽會打扮一下，畢竟可能要頒獎或受訪。」
田家榛兩年前帶回第一張東奧門票，同年初迎接女兒誕生的她提到，東奧延期沒影響訓練計畫，全隊仍照常在公西靶場訓練，她開玩笑說：「沒打算生下一胎，（東奧）延期對生涯規畫好像沒什麼影響。」
射擊是模擬東奧對抗賽賽程最長的運動種類，8月3日到8日將在公西靶場舉行。
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