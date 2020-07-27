面對東京奧運延期 田家榛未動念退休
面對東京奧運延期一年，台灣射擊女將田家榛依舊按部就班訓練，她今天表示，僅打亂明年賽事安排計畫，但沒想過退役，「想一直打到打不動為止」。
田家榛2012年倫敦奧運初次登上奧運舞台，2018年初誕下一女的她，同一年的世錦賽射下中華隊首張2020東京奧運門票，再度獲得進軍奧運機會。
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，造成東京奧運延期一年，今年36歲的田家榛表示，人生計畫未受影響，並坦言「沒打算生下一胎」。
「沒有比賽會有點疲憊感，覺得練那麼久，到底為了什麼。」田家榛過程中仍努力調適心態，維持正常訓練，並趁著週末回家陪小孩，趁機轉換一下心情，她期待在8月模擬東京奧運對抗賽能正常發揮。
奧運確定延期後，田家榛只想到，可能會打亂明年賽事安排，「退役」2字還未出現在人生規劃中，她強調，奧運結束後續將備戰亞運、世錦賽，「沒想過退役這件事情，想一直打到打不動為止」。
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