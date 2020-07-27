體操／曬出小麥膚色 唐嘉鴻更「陽光」

受新冠肺炎影響，雅加達亞運摘下1金1銀的體操名將唐嘉鴻已經近一年沒出賽，近期加強耐力和體能訓練曬出一身「小麥膚色」的他透露，變黑是戶外訓練的證明，期待模擬東京奧運對抗賽展現近一年的訓練成果。

體操國際賽因新冠肺炎紛紛取消，唐嘉鴻上一場比賽已要回溯到去年10月的桃園全運會，他笑說太久沒出賽，「這次比賽可以抒發一下，全身有點癢。」

唐嘉鴻因東奧延期到明年，訓練做出調整，加入戶外訓練增強耐力和體能，擁抱陽光下膚色黑了一階；燦笑說自己也愛曬太陽的他也透露，模擬東奧對抗賽不會每個項目都下場，只會參加鞍馬、跳馬和單槓，把對抗賽當作一個檢測點，「經過這半年扎實訓練，總要有些成果展現。」

模擬東奧對抗賽8月1到8日舉行，體操賽程集中在8月2和3日，包括唐嘉鴻、「鞍馬王子」李智凱和拿到相隔51年女將資格的丁華恬都將參賽。

去年世錦賽，唐嘉鴻和李智凱領軍的中華男子體操隊取得東奧男子成隊門票，一口氣拿到4張奧運席次，因奧運延期，體操將再進行選拔，組成「最強代表隊」出征東京。