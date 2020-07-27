奧運模擬對抗賽 直播激發選手鬥志

國內模擬奧運，將有網路直播，項目好手捉隊廝殺。體育署及國訓中心為檢視選手及教練於防疫期間之備戰奧運訓練的成果，自8月1日至8日將舉辦「模擬東京奧運對抗賽」，國家運動訓練中心執行長李文彬表示，比賽將仿照2020東京奧運賽事規格舉辦對抗賽，並會透過網路現場直播。

李文彬在27日的賽前記者會表示，奧運培訓隊暨菁英選手郭婞淳、戴資穎、周天成、王子維、雷千瑩、李智凱、唐嘉鴻、林昀儒、莊智淵、林穎欣、吳佳穎、王冠閎、鄭兆村、楊俊瀚等多位選手都會參賽，接受其他培訓隊選手或由協會所邀請具有競爭實力選手的挑戰。

李文彬舉例，在田徑項目方面，標槍雙雄鄭兆村與黃士峰會正面對決；射箭項目方面，外部實力堅強的選手們會挑戰由雷千瑩領軍的奧運培訓隊選手。

對於「模擬東京奧運對抗賽」，游泳好手王冠閎表示，模擬東京奧運對抗賽的比賽設備非常完善，比照國際賽事規格，也找來眾多優秀的選手一起競爭，他很期待接下來的對抗賽；射擊好手吳佳穎表示，這可能是首屆也是最後一屆的模擬奧運對抗賽，這場模擬對抗賽對於參加奧運的選手會是很好的經驗。

「為了激勵奧運選手的競爭意識，將安排賽事轉播。」李文彬在受訪時表示，模擬對抗賽因考量疫情，不開放民眾現場觀賽，但會透過轉播的方式在YouTube的MOE Sports頻道網路直播。「轉播會給選手形成現場壓力，讓選手拿出參與國際賽事的態度來面對比賽。」他說。

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