陳奎儒110公尺跨欄拚模擬賽 目標13秒5

「台灣欄神」陳奎儒因不滿意上半年表現，近期訓練趨向簡單化，8月模擬東京奧運對抗賽男子110公尺跨欄將一展身手，陳奎儒今天表示，目標跑出個人歷年平均成績13秒5。

陳奎儒去年數度與東京奧運參賽標準13秒32擦身而過，今年上半年又因武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，打亂備戰計畫，儘管曾參加3月的青年盃田徑錦標賽，但他並不滿意成績。

模擬東京奧運對抗賽將在8月1日登場，陳奎儒表示，透過模擬賽可以進行調整，感受競爭的感覺，目標能跑出接近自己歷年來平均成績13秒5，且希望越快越好。

陳奎儒過去這段時間試著調適心態，不要太掛念成績，他將模擬賽單純視為一場比賽，「畢竟上半年沒什麼比賽，希望這場就好好跑，看訓練成果有沒有發揮。」

陳奎儒透露，近期訓練趨向簡單化，「之前太想要做些訓練，導致自己心態有些改變」，目前已恢復以往方式，按照正常步調，接受教練的訓練。