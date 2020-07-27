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700萬人抽動滋券 最夯振興券明抽獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

教育部體育署發放的「動滋券」昨天登記截止，體育署今天公布，共有超過700萬人登記成功，明天下午3點半將於「2020台灣運動產業博覽會」電競館進行公開抽籤，共有400萬人可領到面額500元的動滋券。

為鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後參與體育活動，體育署特自運動發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份面額500元的電子票券動滋券，使用範圍包括運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，從20日開放登記後一度造成「動滋網」壅塞，6日申請時間共有超過700萬人登記，超過先前登記農遊券的512萬人，也超過藝fun券登記註冊的300萬人，成最夯的振興券。

體育署今天公布動滋券抽獎規則，明天公開抽籤活動將邀請取得東奧資格的射擊國手呂紹全、桌球「一姊」鄭怡靜、拳擊名將陳念琴和游泳「蝶王」王冠閎出席，4名國手將分兩組，每次擲出2位數字號碼（01至20），每人輪流各投擲2次，並由見證律師依序輸入電腦顯示在螢幕上，共計有8組2位數字號碼，最後依投擲順序由左而右產生一組「16位數」的亂數種子，並由電腦抽籤程式讀取上開「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。

抽籤活動將透過YouTube上的MOESports頻道（https://www.youtube.com/watch?v=UFUXVwWO1NY）直播，結束後將以簡訊及電子郵件方式陸續通知中籤民眾，簡訊通知預定在29日上午10點前完成，民眾也可在29日上午10點起上動滋網查詢抽籤結果，中籤民眾8月1日起就可到完成登錄的店家消費抵用。

陳念琴 桌球 鄭怡靜

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