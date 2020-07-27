疫情期間獲特許 澳女泳將挑戰泳渡英吉利海峽紀錄

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐之際，澳洲耐力女泳將麥卡德獲破例允許出國，正計畫再4次泳渡英吉利海峽，挑戰締造35次佳績，嘗試創造歷史。

英吉利海峽是英格蘭及法國間的凶險水域，以強勁海流、冰冷水溫、繁忙水運交通、海洋廢棄物及無法預測的天氣著稱，以致這個水域成為馬拉松游泳界的冠上明珠。

麥卡德（Chloe McCardel）被視為史上最佳的極限泳將之一，迄今她已31度征服英吉利海峽，並計畫於今後一個月內再4度泳渡這個水域。

英國女泳將史屈特（Alison Streeter）是泳渡英吉利海峽次數最多的紀錄保持人，共43度達此壯舉。英國男泳將墨菲（Kevin Murphy）則以34次名列男性第一。麥卡德若挑戰成功，將超越墨菲的成績。

若各項條件允許，麥卡德預計於29日從英國多佛（Dover）展開首泳。她在臉書上表示：「在許多人正面臨苦難之際，我非常感謝獲此機會，得以旅行並追逐我的夢想。」

澳洲目前因為疫情禁止出國旅行，但麥卡德是為了想打破紀錄，因此被視為特例放行。她已於上週啟程。