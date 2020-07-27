游泳／王冠閎行程滿檔 看NBA球星影片學口條

上周三剛完成109年全中運游泳「6金制霸」，3年全中運橫掃18面金牌的「蝶王」王冠閎行程滿檔，結束全中運隔天就從屏東北上參加東京奧運團服發表會，今天再現身模擬東京奧運對抗賽記者會，明天還將擔任動滋券抽籤活動見證人，曝光率十分高。

「我練習都是練早上，再參加活動，晚上就恢復，沒有訓練。」才要成為台師大準新鮮人的王冠閎，過往都是埋首訓練和課業，200公尺蝶式達到東京奧運A標後知名度提升，許多活動找上門，他也樂於多方嘗試，他笑說：「是有點累，不過也是滿新奇的體驗。」

上周為東奧團服走秀，堪稱他選手生涯一大挑戰，「走秀時我心臟一直跳，比比賽還緊張。」他為增進口條和表達能力，平時還會去看其他選手受訪影片，包括NBA球星「小皇帝」詹姆斯和今年驟逝的「小飛俠」布萊恩都是他的學習對象。

模擬東奧對抗賽8月1日登場，游泳賽程是8月2日和3日，和全中運間隔時間雖短，王冠閎仍喊期待，「希望維持全中運水準，或更好，畢竟國訓中心設備比全中運更好，是國際標準。」

將參加100公尺蝶式、200公尺蝶式和200公尺自由式的他也提到，雖是國內目前唯二達到東奧A標的泳將，模擬東奧對抗賽不會有太大壓力，「可能我在裡面年紀最小，對我是種挑戰，也是被挑戰。」

王冠閎和王星皓都已拿到東奧門票，模擬東奧對抗賽都將出賽，里約奧運國手林姵彣和國內許多好手也將角逐各項5000元台幣的冠軍獎金。