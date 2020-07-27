東奧／連吉祥物都有！模擬奧運對抗賽8月1日登場

東京奧運受新冠肺炎影響，從2020年延後到2021年登場，教育部體育署和國訓中心特別規劃「模擬東京奧運對抗賽」，8月1日起在高雄國訓中心和公西靶場兩地開戰。

對抗賽記者會今天請來「陸海空」代表選手出席，包括田徑的跨欄好手陳奎儒、剛在全中運完成3年橫掃18金的「蝶王」王冠閎及體操名將唐嘉鴻及兩名射擊女將田家榛、吳佳穎都一同亮相，和對抗賽特別設計的吉祥物「鼠伊」、「鼠佴」合影。

國訓中心執行長李文彬表示，模擬東奧對抗賽選定11種運動舉辦，菁英好手齊聚下可看性十足，除特別設計吉祥物，轉播上也包辦無線、有線和網路，比照「奧運規格」。體育署副署長王水文則妙喻，就像升學考試前會有「模擬考」，這次模擬對抗賽也是選手很好的機會，「期待明年東奧真正上場，大家可以把金牌帶回來！」

模擬東奧對抗賽8月1日到8日舉行，除射擊在公西靶場，另外10種運動都在國訓中心及國訓中心對面的高雄國家體育場舉行，包括羽球「世界球后」戴資穎、「一哥」周天成、舉重女神郭婞淳、空手道「小清新」文姿云、體操「鞍馬王子」李智凱、田徑「最速男」楊俊瀚等都將下場，賽事設有獎金，但成績不列入正式全國紀錄。