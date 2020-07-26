國泰NBA3x／籃球夢不停歇 NCAA女將留台再戰

去年首度挑戰國泰NBA3x無緣總決賽，在美求學的女將管婕耘今年再度組隊，今天順利在北區預賽出線，下月總決賽有機會挑戰歷屆最高額的8萬元一般組冠軍獎金。

因父親工作在中國大陸，管婕耘高中前在對岸生活過一段時間，高中轉往美國求學，今年剛結束密爾瓦基工學院第二年課程；她小學三年級就接觸籃球，到高中、大學也沒間斷，大學球隊雖屬NCAA三級，她因新冠肺炎疫情提前回台後，仍自己找地方訓練，因此結識這次一同組隊的輔仁大學女籃隊友謝雨姍和李佩芸。

管婕耘笑說，去年第一次參加國泰NBA3x，因隊友是UBA公開女一級成員，必須打挑戰組，預賽就被刷掉，今年改打一般組，賽前訂下「晉級」目標，今天順利達成設定，期待總決賽和各區隊伍以球會友。