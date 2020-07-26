國泰NBA3x／代表文化最終戰 戴宜庭拚連霸

去年打下國泰NBA3x大專女子挑戰組冠軍，文化大學女將戴宜庭今年除挑戰衛冕，還要和學生運動員身分告別，她確定升上國泰女籃隊，邁入第10年的國泰NBA3x賽成代表文化的告別戰。

戴宜庭今年率文化學妹林佳蓉及雙胞胎許可欣、許可微一同組隊，今天北區預賽展現衛冕氣勢，以11：3大勝佛光大學，拿到8月22日總決賽門票。

頂著衛冕身分，戴宜庭表示多少有些壓力，「我是學姊，要扛責任，不過我也和妹妹說，平常心就好。」她坦言學生運動員生涯最終戰想有個「Happy Ending」，且今年挑戰組冠軍獎金達4萬元，另有NBA Store電子券5萬元獎勵，「這也是誘因之一。」戴宜庭笑說。

今年完成WSBL連霸的國泰女籃，全隊的環台旅程本周展開，戴宜庭和3位學妹為參加今天北區預賽，昨天下午特別從台南北上，一打完比賽就南下高雄和球隊會合。

身為今年唯一「升級」的球員，戴宜庭給自己目標是「配備再升級」，包括提升三分線的穩定性、單打技巧再加強，都是迎接WSBL前的功課，她說：「升上大隊對我來說是另個挑戰的開始，之前在文化是學姊，壓力是大的，但上到大隊好手很多，也不能解除壓力。」