聽新聞
test
0:00 / 0:00
國泰NBA3x／代表文化最終戰 戴宜庭拚連霸
去年打下國泰NBA3x大專女子挑戰組冠軍，文化大學女將戴宜庭今年除挑戰衛冕，還要和學生運動員身分告別，她確定升上國泰女籃隊，邁入第10年的國泰NBA3x賽成代表文化的告別戰。
戴宜庭今年率文化學妹林佳蓉及雙胞胎許可欣、許可微一同組隊，今天北區預賽展現衛冕氣勢，以11：3大勝佛光大學，拿到8月22日總決賽門票。
頂著衛冕身分，戴宜庭表示多少有些壓力，「我是學姊，要扛責任，不過我也和妹妹說，平常心就好。」她坦言學生運動員生涯最終戰想有個「Happy Ending」，且今年挑戰組冠軍獎金達4萬元，另有NBA Store電子券5萬元獎勵，「這也是誘因之一。」戴宜庭笑說。
今年完成WSBL連霸的國泰女籃，全隊的環台旅程本周展開，戴宜庭和3位學妹為參加今天北區預賽，昨天下午特別從台南北上，一打完比賽就南下高雄和球隊會合。
身為今年唯一「升級」的球員，戴宜庭給自己目標是「配備再升級」，包括提升三分線的穩定性、單打技巧再加強，都是迎接WSBL前的功課，她說：「升上大隊對我來說是另個挑戰的開始，之前在文化是學姊，壓力是大的，但上到大隊好手很多，也不能解除壓力。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言