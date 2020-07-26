快訊

晃到頭暈！ 氣象局：未來一周不排除有規模4以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰NBA3x／代表文化最終戰 戴宜庭拚連霸

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
戴宜庭（左）要挑戰國泰NBA3x連霸。記者曾思儒／攝影
戴宜庭（左）要挑戰國泰NBA3x連霸。記者曾思儒／攝影

去年打下國泰NBA3x大專女子挑戰組冠軍，文化大學女將戴宜庭今年除挑戰衛冕，還要和學生運動員身分告別，她確定升上國泰女籃隊，邁入第10年的國泰NBA3x賽成代表文化的告別戰。

戴宜庭今年率文化學妹林佳蓉及雙胞胎許可欣、許可微一同組隊，今天北區預賽展現衛冕氣勢，以11：3大勝佛光大學，拿到8月22日總決賽門票。

頂著衛冕身分，戴宜庭表示多少有些壓力，「我是學姊，要扛責任，不過我也和妹妹說，平常心就好。」她坦言學生運動員生涯最終戰想有個「Happy Ending」，且今年挑戰組冠軍獎金達4萬元，另有NBA Store電子券5萬元獎勵，「這也是誘因之一。」戴宜庭笑說。

今年完成WSBL連霸的國泰女籃，全隊的環台旅程本周展開，戴宜庭和3位學妹為參加今天北區預賽，昨天下午特別從台南北上，一打完比賽就南下高雄和球隊會合。

身為今年唯一「升級」的球員，戴宜庭給自己目標是「配備再升級」，包括提升三分線的穩定性、單打技巧再加強，都是迎接WSBL前的功課，她說：「升上大隊對我來說是另個挑戰的開始，之前在文化是學姊，壓力是大的，但上到大隊好手很多，也不能解除壓力。」

WSBL

延伸閱讀

國泰NBA3x／冠軍班底合體 世新女將輕鬆打

國泰NBA3x／吳沛嘉+雙洋將 世新組最強內線

國泰NBA3x／陳芷英、陳昱潔 迎高中最終戰

國泰NBA3x／高中生涯最後一戰 MVP王玥媞很怕輸

相關新聞

670萬人動起來！動滋券截止到今天

教育部體育署發放的「動滋券」登記進入倒數計時，目前已超過670萬人登記成功，今天持續開放民眾登記，28日下午3點半抽出中...

田徑／加入專業體能訓練 田協潛優培訓再進化

中華田徑協會今天在台北市立大同高中和台東大學附屬體育高中兩地開訓，展開為期一個月的具潛力及優秀選手訓練營，今年並首度加入...

國泰NBA3x／代表文化最終戰 戴宜庭拚連霸

去年打下國泰NBA3x大專女子挑戰組冠軍，文化大學女將戴宜庭今年除挑戰衛冕，還要和學生運動員身分告別，她確定升上國泰女籃...

田徑／17教練帶62選手 田協潛優培訓台北、台東展開

109年全中運剛落幕，中華田徑協會109年度潛力優秀選手培訓今天馬上接棒，今年計畫囊括17位教練及62位選手，今天分別在...

擊劍／北市青年盃 張佳鈴女子銳劍封后

109年台北市青年盃全國擊劍錦標賽，於昨天25日起在台北體育館一連進行兩天，曾是2013年世大運、2014年仁川亞運國手張佳鈴在女子銳劍成功封后。 曾在全大運5連后的張佳鈴，今天在場上展現專注、

西甲巴塞隆納前球星哈維 確診新冠肺炎

前西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊球星哈維（Xavi Hernandez）今天表示，他確診感染2019冠狀病毒疾病（COVI...

足球／比賽結合購物 國小迷你足球賽松菸、花博開踢

全國迷你足球賽今天第二站兵分二路在台北市熱鬧展開，分別在最富文青氣息的松菸文創園區廣場及花博園區熱鬧開踢，迷你足球協會秘...

高球／伍茲備戰PGA錦標賽 放棄WGC賽事

打算衛冕PGA名人賽冠軍的老虎伍茲（Tiger Woods）決定不參加下周在孟菲斯舉行的WGC比賽，為再下一周於舊金山舉行的PGA錦標賽做好準備。

全中運／40度高溫的淬鍊！新社高中舉重隊創佳績

全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，校長歐靜瑜說，有這樣的成果是教練、選手忍受在酷熱高溫下練習而獲得的...

全中運／家人力量致勝關鍵 大同高中奪4金

全中運落幕，屏東縣大同高中全中運表現亮眼，舉重拿下3金，分別是江擢穎、紀芷涵與童志媛，為準備全中運，她們參加集訓一個多月...

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

熱門新聞

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

NBA／壽星庫茲瑪手感燙 聯手詹姆斯助湖人開胡

MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

MLB／代誌大條！打完開幕戰才發現 紅人內野手確診

NBA／金塊天龍陣奇兵不再奏效 鵜鶘憑旺盛火力轟退對手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。