670萬人動起來！動滋券截止到今天

教育部體育署發放的「動滋券」登記進入倒數計時，目前已超過670萬人登記成功，今天持續開放民眾登記，28日下午3點半抽出中籤名單。

體育署提撥運動發展基金20億元，發放400萬份面額500元電子票券動滋券，今天是最後一天登記日，身分證末碼單數和雙數的民眾都可上動滋網（https://don500.sa.gov.tw/）登記；體育署表示，今天截至下午4時共有28萬人次登記，從20日開放登記後已累積超過670萬人。

民眾申請日只到今天為止，合作店家的申請時間則是到今年底，動滋網也設有業者專區讓店家上網登記收受動滋券，預計8月1日起就可以收受中籤民眾以QR Code使用動滋券消費。

動滋券的抽籤活動將在28日下午3點半於2020臺灣運動產業博覽會電競館舉行，體育署並邀請菁英選手與會，包括射擊國手呂紹全、桌球「一姊」鄭怡靜、拳擊名將陳念琴和剛在全中運寫下18金空前紀錄的游泳好手王冠閎都將出席；動滋券抽籤結果會以簡訊及電子郵件通知，民眾也可上動滋網查詢。

體育署另將於29日辦理百貨業者說明會，擴增合作業者名單，增加民眾消費的場域，方便中籤民眾前往做運動、看比賽、添裝備。