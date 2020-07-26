田徑／15教練帶62選手 田協潛優培訓台北、台東展開

109年全中運剛落幕，中華田徑協會109年度潛力優秀選手培訓今天馬上接棒，今年計畫囊括15位教練及62位選手，今天分別在台東體中、台北市大同高中開訓，8月底移師金門。

潛優計畫囊括田賽和徑賽各項目，選手年齡涵蓋青年和青少年組。在台東由台東縣田徑委員會主委、前立委賴坤成全力支持，潛優培訓隊副總教練許唐漢帶領七名教練。台北是潛優培訓隊總教練邱為榮領軍。

男子短距離由教練胡文瑜領軍，成員包括今年全中運囊括高男100公尺和200公尺雙料金牌的林宗翰、升上高中的前「國中最速男」魏浩倫、王彥和、王雲和林暐峻；前短跑名將劉元凱領軍女子組，成員有員林農工子弟兵「最速雙胞胎」張秝羚和張秝榕，以及今年全中運國女100公尺金牌戴睿真及劉立琳。

400公尺跨欄由教練張勝煇負責，成員有王學駿、陳廷佑、許廷宇、童苡茹和方亞寧；教練林清光率領100公尺和110公尺跨欄組，選手包括邱冠華、曾祈恩、張傑西、邱宇婕和陽語慎。

跳遠共有6名選手，分別是何奎霖、楊介佑、蘇進杰、陳奕安、紀翔和黃品叡，由教練孫泰山領軍；三級跳遠男、女選手各4人，李允辰、盛尹辰、林子琪和林芸安將在教練蔡欣憲帶領下培訓。

教練陳計憲負責的跳高共5人，包括剛在全中運高男摘金的傅兆玄、陳威宇、顏聖學、張喬茵和姚可微；教練王文祥領軍撐竿跳，成員有今年「撐」破全中運高男大會紀錄的王映凱、林峻毅和林瑄倪。

標槍和鐵餅各納入5名選手，標槍由教練莊一鴻負責，成員是田建祖、徐代宥、吳炳燊、劉芷妊和朱品薰；鐵餅教練是張浩桂，負責選手黃諾亞、黃威誠、馬紹文、李辰祐和呂文寧。

鉛球和鏈球各3名選手，杜茂生領軍的鉛球選手有陳宜助、胡少豐和趙翊亘，沈又豪、沈智陞和洪吉嫻的鏈球組由教練鍾聖哲負責。

競走由高慶華領銜，選手包括詹泳逵、李昇璟和江佳柔；教練朱盛豐負責的中長距離包括王峻偉、曾子盛、徐羿衡和葉享朋；教練楊清隆負責的全能運動納入選手則是杜昌煥和黃漢。