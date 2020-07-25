羽球／球員若需隔離2週 大馬將放棄參加台北公開賽

馬來西亞羽球總會今天表示，中華台北羽球公開賽預定9月1日開打，若台灣規定外國球員需強制隔離2週，馬來西亞將會放棄派遣球員參賽。

馬來西亞羽總秘書吳志強今天表示，雖然目前仍不確定台灣是否會要求外籍球員強制隔離2週，甚至不確定馬來西亞是否在台灣核准入境的國家名單中，不過若這兩種情況發生，馬來西亞羽總將不會派遣球員參賽。

他表示，根據世界羽球聯盟（BWF）的紀錄，今年全球爆發2019冠狀病毒疾病後，所有大型賽事都取消，羽球自從英國公開賽後也沒再舉辦國際大型賽事，台灣若順利在9月舉辦，可望成全球第一個公開舉辦的世界級賽事，頗具象徵意義。

不過，他認為世界羽聯至今未發出參賽表格，以及更新中華台北羽球公開賽的現況，加上目前武漢肺炎肆虐，台灣能否順利舉行賽事仍有存疑。

除外，馬來西亞球員目前鎖定今年10月3日至11日在丹麥舉行的湯姆斯盃（Thomas Cup）及優霸盃（UberCup）賽事，因此，在選擇出戰國際賽事會更加謹慎。

中華羽球協會秘書長李侑龍曾在6月表示，9月1日開打的中華台北羽球公開賽，外籍選手入境需配合國家防疫政策，至少得在台待滿10天至16天才能離境，協會也將相關規定提報世界羽聯。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥6月也曾指出，中華民國羽球協會提出申請，希望9月1日能舉辦中華台北羽球公開賽，指揮中心已同意，且會協助做好各項防疫措施，包含選手居家檢疫、團進團出、分時段分流且有專屬練習管道等，一起努力協助公開賽順利舉辦。

角逐總獎金50萬美元的中華台北羽球公開賽，預定9月1日至6日在台北小巨蛋舉行。