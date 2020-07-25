西甲巴塞隆納前球星哈維 確診新冠肺炎

前西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊球星哈維（Xavi Hernandez）今天表示，他確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但沒有出現症狀。

哈維目前擔任卡達星級足球聯賽（Qatar StarsLeague，QSL）薩德隊（Al Sadd）教練，7月5日才與球隊續約。QSL自3月以來一度因為疫情中止，已於昨天復賽。

哈維表示，在薩德隊今天準備進行停賽以來首戰之際，他將自我隔離。他發表聲明指出：「今天我將無法加入自家球隊參與復賽後的正式比賽。」

哈維說：「我數天前依照QSL規定進行最後檢測後，確診感染2019冠狀病毒疾病。幸運的是，我感覺良好，但在完全病癒以前，我將進行隔離。」