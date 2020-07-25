西甲巴塞隆納前球星哈維 確診新冠肺炎
前西班牙甲級足球聯賽巴塞隆納隊球星哈維（Xavi Hernandez）今天表示，他確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但沒有出現症狀。
哈維目前擔任卡達星級足球聯賽（Qatar StarsLeague，QSL）薩德隊（Al Sadd）教練，7月5日才與球隊續約。QSL自3月以來一度因為疫情中止，已於昨天復賽。
哈維表示，在薩德隊今天準備進行停賽以來首戰之際，他將自我隔離。他發表聲明指出：「今天我將無法加入自家球隊參與復賽後的正式比賽。」
哈維說：「我數天前依照QSL規定進行最後檢測後，確診感染2019冠狀病毒疾病。幸運的是，我感覺良好，但在完全病癒以前，我將進行隔離。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言