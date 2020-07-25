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足球／比賽結合購物 國小迷你足球賽松菸、花博開踢

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國民小學迷你足球賽今天第二站兵分二路在松菸文創園區廣場及花博園區熱鬧開踢。圖／迷你足球協會提供
國民小學迷你足球賽今天第二站兵分二路在松菸文創園區廣場及花博園區熱鬧開踢。圖／迷你足球協會提供

全國迷你足球賽今天第二站兵分二路在台北市熱鬧展開，分別在最富文青氣息的松菸文創園區廣場及花博園區熱鬧開踢，迷你足球協會秘書長張武業在賽前表示，希望能結合文創園區及購物中心的元素讓比賽過程更豐富也更趣味，家長在比完賽後可在附近逛街血拼，也可帶動商店街的經濟成長，可算是一舉數得。

台北市體育局局長李再立在今天開幕致詞中表示，氣墊式場地對小朋友來說再適合不過，因為占地不大、組裝容易，而且在比賽過程中讓小朋友了解到團隊合作的重要性，同時達到身心靈的健全發展，這將是未來台北市推廣足球的主要方向之一。目前台北市雖然持續在推動幼兒足球發展，不過國中球隊不多，容易造成斷層問題，因此在不久前與教育局協商打算跨局合作務必使學生球員時期順利銜接成功。

由於去年舉辦的迷你足球賽受到熱烈廣大迴響，紛紛吸引不少大型企業關注，雲豹能源科技長期關心基層足球發展，自迷你足球協會推動幼兒足球以來便積極與協會配合，甚至認養偏遠山區校隊；營運長趙書閔在訪談中公司一貫的立場就是結合陽光與綠能，而足球的元素也剛好符合公司做公益回饋社會的精神與理念，從一開始的6個縣市擴大贊助到全國22縣市，期盼能將足球運動更為普及化，拓展成為幼兒國民運動。

也許是疫情趨緩緣故，今年台北市U6及U8參賽球隊合計高達55隊，共有295位小朋友上場較勁，其中U6組蘭陽SPORTS的施皓軒是來自美國的德裔洋將，五歲的他在團隊中顯得特別顯眼，每顆球都全力拚搶，即使場地溼滑仍奮不顧身的鏟球而經常摔跤，但在一旁觀賽的老爸施瑞昇卻完全不擔心。施瑞昇表示，他們夫婦定居台灣已15年，在萬華經營咖啡廳，全家四口包含施皓軒的哥哥都是足球迷，平常也喜歡看足球賽事轉播，對足球比賽有著相當程度的瞭解。他們只要有空全家的休閒活動便是踢球，也由於台灣的防疫做得好，使他們無後顧之憂的享受足球帶來的樂趣。

迷你足球推廣大使許淑華致力推動台灣的基層足球發展，看到許多台灣的體育在全球競爭力上較薄弱，在國內的資源也不多，尤其是足球在許多政策及預算等資源都較其他競賽不足，在人才培育以及升學管道上，推甄的名額上也少了許多。許淑華因此極力推動將體育署升格，首要目標將是踢進亞運，在優秀選手的養成教育上希望能將有潛力的學生送到國外接受更好的教育及訓練，因為只有足球才能讓世界看見台灣。

國民小學迷你足球賽今天第二站兵分二路在松菸文創園區廣場及花博園區熱鬧開踢。圖／迷你足球協會提供
國民小學迷你足球賽今天第二站兵分二路在松菸文創園區廣場及花博園區熱鬧開踢。圖／迷你足球協會提供

國民 亞運 足球

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