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高球／伍茲備戰PGA錦標賽 放棄WGC賽事

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
伍茲跳過WGC，備戰PGA錦標賽。 路透社
伍茲跳過WGC，備戰PGA錦標賽。 路透社

打算衛冕PGA名人賽冠軍的老虎伍茲（Tiger Woods）決定不參加下周在孟菲斯舉行的WGC比賽，為再下一周於舊金山舉行的PGA錦標賽做好準備。

拿下15次大滿貫冠軍的伍茲上周在紀念錦標賽並列第40名，這是他2月以來首次參加美國PGA巡迴賽。

伍茲24日推文說：「很遺憾錯過WGC賽事，但我認為最好的方法就是為做好準備迎接PGA錦標賽和即將舉行的聯邦快遞盃（FedExCup）季後賽。」

44歲的伍茲去年在Augusta National球場拿下2008年來首座大滿貫冠軍，在最近的復出中對多次手術的背部和膝蓋更加謹慎。

目前伍茲已累計獲得82座美國職業PGA冠軍，在去年10於日本奪冠後與斯尼德（Sam Snead）的職業紀錄並駕齊驅。

下周在孟菲斯舉行的WGC聖裘德邀請賽（FedEx St. Jude Invitational）和下下周在TPC哈丁公園舉行的PGA比賽，對伍茲來說等於要在4個星期內參加3場比賽。

目前在美國PGA季後賽賽季排名第42位的伍茲，可能會在參加PGA賽事後休假兩周，以爭取9月在亞特蘭大舉行的巡迴錦標賽（Tour Championship）。

伍茲 PGA錦標賽

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