40度高溫的淬鍊！新社高中舉重隊全中運創佳績

全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，校長歐靜瑜說，有這樣的成果是教練、選手忍受在酷熱高溫下練習而獲得的，他們練習的場地經常如烤箱般悶熱，室內溫度經常達到近40度，佩服孩子們的毅力，但更盼能改善練習環境。

歐靜瑜指出，新社高中從105學年度體育班新增「舉重」項目，是最慢成軍的項目團隊，因學校不在市區，地處山區，不是國中舉重選手的首選升學學校，在教育局體健科、台中市舉重委員會、學校師長、教練劉翰文用心訓練之下，全中運拿下3金1銀。

歐靜瑜說，今年有3名選手以些微的差距屈居第4名，高一馬靖捷、湯嘉琪一舉拿下金牌，未來前景看好，其實新社高中舉重隊目前僅有10餘名學生，能夠舉出這樣的好成績，「翰文教練是魔法師！」

新社高中舉重隊因為成軍較晚，練習的場地在籃球場角落的一層樓舊建築物，這棟建築物是學校歷經九二一地震倖存的少數建築物之一，相當老舊，沒有紗窗。

教練劉翰文說，夏季傍晚蚊子多，「邊練習還要邊打蚊子」，後來校長向家長會求助，才由家長會出資裝設紗窗、紗門，改善練習環境；新社區氣候變化多，炎夏時期雖在山區，每當中午舉重練習，室內有如烤箱般悶熱，溫度經常達到攝氏近40度，學校一直積極尋求舉重協會的協助，但是在資源有限的狀況之下，舉重室的高溫問題仍未解決。