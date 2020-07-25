快訊

25歲癌末女最後心願「見母一面」 網友集氣找到媽媽了

黨員大會開不成？柯文哲坦言困難度高：從4管道努力湊到人

40度高溫的淬鍊！新社高中舉重隊全中運創佳績

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，校方105學年度體育班新增「舉重」項目，是最慢成軍的項目團隊。圖／新社高中提供
全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，校方105學年度體育班新增「舉重」項目，是最慢成軍的項目團隊。圖／新社高中提供

全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，校長歐靜瑜說，有這樣的成果是教練、選手忍受在酷熱高溫下練習而獲得的，他們練習的場地經常如烤箱般悶熱，室內溫度經常達到近40度，佩服孩子們的毅力，但更盼能改善練習環境。

歐靜瑜指出，新社高中從105學年度體育班新增「舉重」項目，是最慢成軍的項目團隊，因學校不在市區，地處山區，不是國中舉重選手的首選升學學校，在教育局體健科、台中市舉重委員會、學校師長、教練劉翰文用心訓練之下，全中運拿下3金1銀。

歐靜瑜說，今年有3名選手以些微的差距屈居第4名，高一馬靖捷、湯嘉琪一舉拿下金牌，未來前景看好，其實新社高中舉重隊目前僅有10餘名學生，能夠舉出這樣的好成績，「翰文教練是魔法師！」

新社高中舉重隊因為成軍較晚，練習的場地在籃球場角落的一層樓舊建築物，這棟建築物是學校歷經九二一地震倖存的少數建築物之一，相當老舊，沒有紗窗。

教練劉翰文說，夏季傍晚蚊子多，「邊練習還要邊打蚊子」，後來校長向家長會求助，才由家長會出資裝設紗窗、紗門，改善練習環境；新社區氣候變化多，炎夏時期雖在山區，每當中午舉重練習，室內有如烤箱般悶熱，溫度經常達到攝氏近40度，學校一直積極尋求舉重協會的協助，但是在資源有限的狀況之下，舉重室的高溫問題仍未解決。

新社高中表示，109年度全中運因為疫情關係延後辦理，天氣越來越熱，練習已進入酷暑，舉重室就像一個大烤箱，對舉重隊的選手而言更是嚴酷的考驗，選手們放暑假後仍然如常的練習，在全中運奪下3金1銀、團體獎第4名，歐靜瑜說，選手及教練能夠克服氣候及環境的困難拿下好成績，實在令人敬佩，也期待選手們的好成績可爭取經費，改善練習的環境。

全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，有這樣的成果是教練、選手忍受在酷熱高溫下練習而獲得的，他們練習的場地經常如烤箱般悶熱，室內溫度經常達到近40度，盼好成績能改善練習環境。圖／新社高中提供
全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，有這樣的成果是教練、選手忍受在酷熱高溫下練習而獲得的，他們練習的場地經常如烤箱般悶熱，室內溫度經常達到近40度，盼好成績能改善練習環境。圖／新社高中提供

舉重 全中運

延伸閱讀

全中運／家人力量致勝關鍵 大同高中奪4金

全中運屏東地主隊大同高中大贏家致勝關鍵家人支持力量

彰化縣全中運拿27金全國第六 拳擊及舉重囊括15面

全中運基隆4金6銀7銅 亮點計畫創5年來最佳

相關新聞

全中運／家人力量致勝關鍵 大同高中奪4金

全中運落幕，屏東縣大同高中全中運表現亮眼，舉重拿下3金，分別是江擢穎、紀芷涵與童志媛，為準備全中運，她們參加集訓一個多月...

40度高溫的淬鍊！新社高中舉重隊全中運創佳績

全中運落幕，台中新社高中體育班今年拿下3金1銀的佳績，校長歐靜瑜說，有這樣的成果是教練、選手忍受在酷熱高溫下練習而獲得的...

國訓中心日本文化祭揭幕 祈求疫情好轉、東奧順利舉行

在原本2020年東京奧運開幕式的今天，國家運動訓練中心揭開「日本文化祭」活動的序幕，透過日本傳統祈福的儀式，祈求延後的東...

羽球／牧德盃父親節開打 周天成受邀舉辦簽名會

2020第五屆牧德盃企業羽球排名賽，下個月8日父親節時將於新北市新莊體育館開打，本屆牧德科技與連江縣政府合作，將共同推廣...

NFL╱紅人暫以華盛頓隊出賽 新隊名紅狼、紅尾巴呼聲高

原名紅人隊(Redskins)的NFL球隊將在2020賽季使用「華盛頓足球隊」作為隊名，使球團有時間選擇一個新的名字。

全中運基隆4金6銀7銅 亮點計畫創5年來最佳

全國中等學校運動會23日畢幕，基隆市代表隊拿下4金6銀7銅的耀眼成果，金牌數及獎牌數是近5年來的最佳成績，最亮眼的非明德...

網球／ATP、WTA聯合宣布 取消大陸賽季

國際男子網球聯會（ATP）以及女子網球協會（WTA）今天發表聯合聲明，由於新冠肺炎疫情的影響，遵循大陸體育當局規定，今年...

影／台南全中運破紀錄 黃偉哲：不怕沒獎金就怕沒獎牌

今年全中運台南市表現亮眼，除了總獎牌數創縣市合併以來新高，新新興國中郭芮安、永康國中王昱翔、東原國中王新琇及玉井工商楊偉...

全中運舉重／郭婞淳加持！台東高中奪首座團體冠軍

109年全國中等學校運動會昨閉幕，台東高中舉重隊，展現平日訓練成果，在舉重項目個人部分舉出3面金牌、1面銀牌及1面銅牌成...

全中運閉幕 嘉義縣5金坐收將發出逾百萬元獎金

在屏東縣舉行的109年全國中等學校運動，昨天閉幕，嘉義縣共奪5面金牌，比去年3金，明顯進步，縣府將發獎勵金111萬，相較...

東奧倒數一年 罹白血病池江璃花子感性讀勵志文

2020東京奧運原訂24日在國立競技場舉行開幕式，受到武漢肺炎影響延期一年。今晚在同一地點舉行一場東奧倒數一年活動，罹患...

大聯大高球賽／吳佳晏捧冠 前輩服氣

靠著最後一洞「再見博蒂」，職業高球新秀吳佳晏昨天以一桿之差擊敗旅日好手姚宣榆，成為總獎金四五○萬元的大聯大女子高爾夫公開...

熱門新聞

中職／3天神速簽下張進德 富邦悍將舉行記者會

中職／回來了！林哲瑄時隔一個月返一軍

籃球／受疫情影響放棄返美 林庭謙宣布轉戰職業

MLB／開幕戰因雨裁定 史丹頓開轟率洋基勝衛冕軍

NBA／詹皇談無球迷比賽 新兵史密斯強調防守

中職／披69號戰袍 張進德2.5年合約、月薪40萬加盟悍將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。