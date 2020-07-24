受疫情衝擊 ATP與WTA取消今年中國網球賽事

世界職業網球協會（ATP）與世界女子職業網球協會（WTA）今天表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，今年所有原定在中國舉辦的國際網球賽事都將取消。

中國政府先前已宣布，為控制疫情，今年底前大部分國際運動賽事將停辦。如今ATP與WTA宣布當地賽事取消，包括重要的ATP上海大師賽和WTA年終總決賽，無疑對國際網壇嘗試恢復賽事帶來一大打擊。

WTA主席賽門（Steve Simon）透過聲明表示：「我們在中國的世界級賽事今年將不會舉辦，我們深感遺憾。然而我們也尊重（中國當局）的決定，並熱切希望在下個賽季盡早回到中國。」

被取消的賽事還包括ATP的北京公開賽和WTA的武漢公開賽。其中在疫情源頭武漢舉辦的賽事，原本被賦予高度象徵意義。

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）則表示：「我們以沉重心情宣布，今年在中國的ATP錦標賽將不會開打。」

他還說：「在整個疫情期間，我們對於舉辦賽事一直採取尊重當地政府指示的做法。對於中國政府為因應前所未有的全球情勢而決定採取任何對中國最有利的行動，我們予以尊重。」