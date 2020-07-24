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國訓中心日本文化祭揭幕 祈求疫情好轉、東奧順利舉行

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國訓中心在原訂東京奧運開幕的今天為「日本文化祭」揭開序幕，祈求疫情好轉、東奧順利舉行。圖／國訓中心提供
國訓中心在原訂東京奧運開幕的今天為「日本文化祭」揭開序幕，祈求疫情好轉、東奧順利舉行。圖／國訓中心提供

在原本2020年東京奧運開幕式的今天，國家運動訓練中心揭開「日本文化祭」活動的序幕，透過日本傳統祈福的儀式，祈求延後的東京奧運能順利舉辦，全世界的新型冠狀病毒疫情早日好轉，更祈求國手們日益茁壯，繼續在國際上斬獲佳績。

因應新型冠狀病毒疫情，東京奧運已於3月底宣布延期。國訓中心指出，東京奧運是全球最重要的國際賽會，是國家運動員展現實力最重要的舞台，也是國家拓展國際交流之良機；為協助培訓隊延續備戰鬥志，超前部署，國訓中心特別舉辦日本文化祭活動，使教練、選手們提早了解日本的傳統文化。

國訓中心在原訂東京奧運開幕的今天為「日本文化祭」揭開序幕，祈求疫情好轉、東奧順利舉行。圖／國訓中心提供
國訓中心在原訂東京奧運開幕的今天為「日本文化祭」揭開序幕，祈求疫情好轉、東奧順利舉行。圖／國訓中心提供

「日本文化祭」活動是由國家運動訓練中心主辦，並獲得文藻外語大學日文系的大力協助，提供各種日本文化的專業諮詢；活動有關雛人形、鯉魚旗等等日本傳統的文物，都是該系的重要資產，開幕活動中，日文系同學也帶來2段日本歌舞，讓現場充滿了東洋的文化氣息。

國訓中心執行長李文彬表示，今天原本是東京奧運開幕的日子，國訓中心選在這個日子舉辦活動，是希望藉由活動中祈福的儀式，祈求東京奧運來年順利舉行，祈求新型冠狀病毒的疫情早日過去；當然，對於選手來說，也希望大家繼續訓練、茁壯、成長，持續到國際賽場上拚出好成績。

國訓中心在原訂東京奧運開幕的今天為「日本文化祭」揭開序幕，祈求疫情好轉、東奧順利舉行。圖／國訓中心提供
國訓中心在原訂東京奧運開幕的今天為「日本文化祭」揭開序幕，祈求疫情好轉、東奧順利舉行。圖／國訓中心提供

李文彬隨後也為日本象徵許願的吉祥物「達磨」，點上左眼，並期許有一天願望達成的時刻，能夠再點上右眼。現場培訓隊的教練、選手們，也都在象徵祈福意義的「繪馬」上，寫下自己的心願和期許，掛上許願牆，期盼有一天能夠心想事成。

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