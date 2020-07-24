羽球／牧德盃父親節開打 周天成受邀舉辦簽名會

2020第五屆牧德盃企業羽球排名賽，下個月8日父親節時將於新北市新莊體育館開打，本屆牧德科技與連江縣政府合作，將共同推廣馬祖觀光及馬祖高粱酒，藉由賽事行銷，讓更多人認識美麗的四鄉五島。

連江縣長劉增應表示非常榮幸，縣府能參與全國最大的企業羽球賽，透過牧德盃，宣揚馬祖觀光旅遊，而本次參賽紀念品，也特別訂製專屬牧德盃的馬祖高粱酒，「牧德科技的總經理陳復生，是我們北竿鄉親，他是非常成功的企業家，事業有成後回饋家鄉，辦理體育績優學生獎學金，安心就業、就學計畫等等。而我們馬祖擁有非常豐富的生態，戰地文化，島嶼風采，美食和美酒，我們作為馬祖人，應該要讓馬祖的美，給更多人看到。」

劉增應今天特別造訪牧德科技園區，感受幸福企業的魅力，參訪公司各項體育設施，也了解牧德盃籌備近況，對賽事高規格防疫規劃，屆時新莊體育館順利開打充滿信心。

陳復生覺得能與連江縣合作，不全是單純回饋鄉里，「我認為任何事情是相輔的，縣長是五星級縣長，透過這次結合，也可以讓牧德盃團隊同仁，借鏡學習，不一樣的視野還有合作模式。」

馬祖近年舉辦多項體育運動賽事，包括邁入第六屆的馬祖馬拉松，國際馳名的北竿硬地超級馬拉松，還有莒光定向越野賽事，戰地風情結合路跑，一年四季吸引許多愛好運動的民眾到馬祖觀光。

而受到疫情影響，牧德盃從原本6月中旬，改期至8月8日父親節，在配合政府防疫措施下，地點也從台北體育館移至新北市新莊體育館舉辦。

進入第五屆的牧德盃，除了眾家企業隊躍躍欲試，今年增加個人賽事，還有專業組好手較勁。另外在牧德科技力邀下，世界排名第二的羽球男單名將周天成，8日下午會到現場舉辦簽名會。