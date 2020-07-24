NFL╱紅人暫以華盛頓隊出賽 新隊名紅狼、紅尾巴呼聲高

原名紅人隊(Redskins)的NFL球隊將在2020賽季使用「華盛頓足球隊」作為隊名，使球團有時間選擇一個新的名字。

球團在下周訓練營開始前，於23日宣布了這個暫時性的名稱。

據報導，該隊將以新名稱與NFL官方服裝合作夥伴Fanatics銷售新商品。這將為球隊老闆史奈德(Daniel Snyder)因改名而獲利的機會。

球隊發表聲明指出：「在本賽季使用『華盛頓足球隊』的名稱，可使球隊進行深入的品牌塑造過程，以涵蓋包括現任及前任球員、球迷、社區和贊助商的意見。」「到目前為止，很高興看到許人在社群媒體管道就新名稱和設計提出自己的看法，我們期待在此過程中不斷提出反饋意見。」

華盛頓隊將保留其酒紅色和金色的底色，並改用球員的球衣號碼取代頭盔上的印第安頭徽標。所有紅人隊名稱和徽標都將從該團隊的佛州Ashburn總部和馬里蘭州Landover的主場FedEx Field刪除。

球團老闆史奈德最近在贊助商的壓力以及美國原住民倡導組織數十年來的批評之下，放棄紅人隊的隊名。 美聯社

球團老闆史奈德最近在贊助商的壓力以及美國原住民倡導組織數十年來的批評之下，放棄紅人隊的隊名。他於20日聘請貝特曼(Terry Bateman)出任執行副總裁兼行銷長，以監督隊名的更改和品牌重塑過程。

目前賭盤最熱門新隊名是紅狼(Red Wolves)和紅尾巴(Red Tails)。

卡內基梅隆(Carnegie Mellon)市場與策略副教授德登格(Tim Derdenger)說：「我認為這非常重要，因為沒有人想再更名一次。」「沒有人想搞砸它，因此它們的確必須認真看待。」