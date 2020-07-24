網球／ATP、WTA聯合宣布 取消大陸賽季

國際男子網球聯會（ATP）以及女子網球協會（WTA）今天發表聯合聲明，由於新冠肺炎疫情的影響，遵循大陸體育當局規定，今年兩協會在大陸的賽季將取消。

由於大陸國家體育總局日前宣布，今年國際體育賽事都無法在大陸舉行，網球賽事也受到影響，其中ATP包括上海大師賽、中國網球公開賽、成都公開賽以及珠海公開賽。

ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）表示，疫情中會遵循當地政府的規定，也尊重他們的決定，「宣布ATP賽季取消自然心情沈重，這些重要的比賽在亞洲具有代表性，也很感謝籌辦單位的配合。」

WTA也有7項賽事喊停，包括中國網球公開賽、武漢公開賽、江西公開賽、鄭州網球公開賽、深圳WTA年終總決賽、珠海WTA超級精英賽，以及廣州國際女子網球公開賽。

WTA主席西蒙（Steve Simon）也對今年無法在大陸舉辦國際賽事感到失望，而且其中還包括年終總決賽，但也尊重決定，並感謝球迷及合作夥伴的支持。