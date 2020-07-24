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影／台南全中運破紀錄 黃偉哲：不怕沒獎金就怕沒獎牌

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天頒獎表揚在全中運破紀錄、平紀錄的選手，勉勵他們繼續為國家爭光。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天頒獎表揚在全中運破紀錄、平紀錄的選手，勉勵他們繼續為國家爭光。記者鄭惠仁／攝影

今年全中運台南市表現亮眼，除了總獎牌數創縣市合併以來新高，新新興國中郭芮安、永康國中王昱翔、東原國中王新琇及玉井工商楊偉達，分別在游泳、舉重破紀錄或平紀錄，市長黃偉哲今天上午接見他們，除頒發獎金並勉勵他們繼續努力，為國爭光。他強調，不怕沒獎金，就怕沒獎牌。

台南市在這次全中運共獲24面金牌、31面銀牌及43面銅牌，總計拿下98面獎牌，其中游泳成績亮眼，新興國中郭芮安個人獨拿3金並破3項大會紀錄，永康國中王昱翔也稱霸國男組3項蝶式項目，成為最速蝶王。

東原國中王新琇雖然是第1次參加全中運，仍以初生之犢不畏虎之姿，以總和34公斤大幅度差距打破大會國女組81公斤級紀錄，拿下生涯第1金。玉井工商楊偉達走出脊椎受傷的低潮，在這次高男組73公斤級大放異彩，不但打破大會紀錄，更打破由他個人在「2019 年亞洲青少年舉重錦標賽」所創下的青少男組全國紀錄，雙破全國及大會紀錄。民德國中李佳芸則在競速滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽以15分56秒880成績平大會紀錄。

黃偉哲表示，有優秀的選手就有優秀的教練，感謝教練的付出，「教練不僅是訓練者，與選手往往有重要的依附關係，成為選手訓練之路上的重要明燈。」因此，特別感謝新興國中曾彥博、永康國中王詩禎、大內國中陳涵彤、東原國中曾上源及民德國中王冠榮教練。

黃偉哲強調，雖然財政不寬裕，但不怕沒獎金，就怕沒獎牌，未來除了會增加獎金，教練部分也會多給獎勵。

郭芮安欣喜能3破大會紀錄並拿到金牌，她表示，升上高中後會繼續努力，在下屆全中運有更好成績表現。教練曾彥博說，郭芮安每天早晚不間斷的練習，從不喊苦，也因能持之以恆，才能有好成績。

教育局長鄭新輝表示，今年因疫情影響，原訂4月的賽事延至7月份辦理，在教練豐富經驗帶領下，穩固選手訓練的節奏，才能在賽場上全力以赴展現實力。

全中運 舉重 滑輪溜冰

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