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全中運舉重／郭婞淳加持！台東高中奪首座團體冠軍

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
因新冠肺炎疫情影響，台灣之光、舉重女神郭婞淳（蹲者）隨同教練團，今年4月移地家鄉台東，並和台東高中舉重隊一起訓練，過程不斷指導學弟妹。本報資料照片
因新冠肺炎疫情影響，台灣之光、舉重女神郭婞淳（蹲者）隨同教練團，今年4月移地家鄉台東，並和台東高中舉重隊一起訓練，過程不斷指導學弟妹。本報資料照片

109年全國中等學校運動會昨閉幕，台東高中舉重隊，展現平日訓練成果，在舉重項目個人部分舉出3面金牌、1面銀牌及1面銅牌成績，並且奪下校史首座全中運高男組舉重團體冠軍。全校師生與有榮焉。

台東高中舉重教練謝建宏表示，東中分別在105年、108年獲得男子團體第三，這次比賽能夠一舉奪下校史首座全中運高男組舉重團體冠軍，高女組也獲團體錦標殿軍，除了學生努力，感謝郭婞淳與教練團指導鼓勵。

台東高中舉重隊，在109年全國中等學校運動會舉重賽事中，奪下校史首座全中運舉重團體冠軍。圖／台東縣政府提供
台東高中舉重隊，在109年全國中等學校運動會舉重賽事中，奪下校史首座全中運舉重團體冠軍。圖／台東縣政府提供

高男組舉重109公斤以上級蔡杰宏，抓舉141公斤、挺舉155公斤、總和296公斤，獲得金牌。高男組舉重109公斤級胡詠傑，抓舉122公斤、挺舉158公斤、總和280公斤拿下金牌。另89公斤級張翊抓舉118公斤、挺舉148公斤、總和266公斤獲銀牌。

據了解，因新冠肺炎疫情影響，台灣之光、舉重女神郭婞淳隨同教練團，今年4月移地家鄉台東，並和台東高中舉重隊一起訓練，過程中郭與教練一邊自主訓練，一邊不斷指導舉重隊學弟妹，讓舉重隊在這次全中運成績大放異彩。

舉重 全中運 郭婞淳

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