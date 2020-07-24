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全中運閉幕 嘉義縣5金坐收將發出逾百萬元獎金

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
東石高中榮獲高男組團體賽第四名合照。圖／縣府提供
東石高中榮獲高男組團體賽第四名合照。圖／縣府提供

在屏東縣舉行的109年全國中等學校運動，昨天閉幕，嘉義縣共奪5面金牌，比去年3金，明顯進步，縣府將發獎勵金111萬，相較去年69萬，增加42萬元。

嘉縣財政困難，體育資源與都會相比不足，但重點運動發展學校抱持永不放棄精神，選手吃苦耐勞，縣長翁章梁賽前宣布提高運動獎金，激勵士氣，終能獲優異成績。本屆賽會，共派出176名選手，參加田徑、游泳、跆拳道、射箭、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球等9類比賽。

5面金牌得主：梅山國中林昱進、國男組角力希羅式第一級；大林國中江佳泰、謝承鈞國男組軟式網球雙打賽；東石高中簡裕政、高男組角力希羅式第九級；永慶高中陳成冠、高男組角力希羅式第三級；東石高中李信衡、高男組角力自由式第十級。

「謝謝教練我做到了」，李信衡賽前1個月練習不小心腳掌骨折，送醫診治，腳仍無法施力，無法下場練習，縣府轉介大林慈濟醫院陳韋任醫師處治療防護，效果奇佳，忍痛上場奇蹟奪牌。

大林國中雙打金牌得主江佳泰、謝承鈞與魏書駿教練合照。圖／縣府提供
大林國中雙打金牌得主江佳泰、謝承鈞與魏書駿教練合照。圖／縣府提供

本屆得牌重點仍是角力、軟式網球，囊括大部分獎牌，餘僅跆拳道及木球獲1面銅牌，如何增加奪牌種類，是未來要努力的方向。

教育處長陳添丁說，為照顧優秀基層選手，提出奪牌計畫、提高運動獎勵金，增加參加全國體育競賽住宿補助天數，讓教練及選手都相當有感。

「住宿費以全部比賽天數補助最有感」，梅山國中侯英全、蘇皇助、太保國中莊峻岳及東石高中黃俊勝等教練，對此感受很深，之前僅補助比賽天數，個人賽常為學生接送或住宿費煩惱，這次不用為張羅比賽經費傷腦筋，讓教練選手專心訓練，爭取好成績。

跆拳道 田徑 桌球

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