東奧倒數一年 罹白血病池江璃花子感性讀勵志文
2020東京奧運原訂24日在國立競技場舉行開幕式，受到武漢肺炎影響延期一年。今晚在同一地點舉行一場東奧倒數一年活動，罹患白血病的知名游泳女將池江璃花子感性朗讀勵志文。
今晚8時（台灣晚間7時）起，在東奧主場館國立競技場（東京都新宿區）有一場慶祝東奧倒數一年活動。正在與白血病搏鬥的游泳女將、20歲的池江，身穿白衣在一片漆黑中的追光燈下登場，她緩緩地走到體育場中央，提起擺在當場的聖火燈。
她以自身與病魔奮戰的心境寫出文章，並朗誦出文章內容，希望能為因東奧延期感到失望的選手們帶來力量。
她表示，從逆境中爬起時需要希望的力量，期待一年後的今天，希望的火焰能在這個地方閃耀光芒。
池江朗讀文章時間約3分鐘，現場也播放訊息內容影片。為了防疫，這場活動未開放觀眾進場，也沒華麗表演，包括播放影片在內僅15分鐘就結束。
東京奧運暨帕運受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延影響，原訂今年7月24日揭幕計畫於今年3月底決定延期一年，預定明年7月23日至8月8日舉行。帕運則於明年8月24日至9月5日舉行。
池江是100公尺蝶式等個人5項女子游泳比賽的日本紀錄保持人，是引領日本女子游泳選手的強有力王牌，原本被期待2020東奧可奪多面獎牌，但去年2月被醫師診斷出罹患白血病，在與病魔奮鬥後，去年12月出院。她無緣參加東奧，但目前已重啟游泳訓練，期待能在2024年巴黎奧運奪牌。（編輯：劉學源）1090723
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言