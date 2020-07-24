東奧倒數一年 罹白血病池江璃花子感性讀勵志文

2020東京奧運原訂24日在國立競技場舉行開幕式，受到武漢肺炎影響延期一年。今晚在同一地點舉行一場東奧倒數一年活動，罹患白血病的知名游泳女將池江璃花子感性朗讀勵志文。

今晚8時（台灣晚間7時）起，在東奧主場館國立競技場（東京都新宿區）有一場慶祝東奧倒數一年活動。正在與白血病搏鬥的游泳女將、20歲的池江，身穿白衣在一片漆黑中的追光燈下登場，她緩緩地走到體育場中央，提起擺在當場的聖火燈。

她以自身與病魔奮戰的心境寫出文章，並朗誦出文章內容，希望能為因東奧延期感到失望的選手們帶來力量。

她表示，從逆境中爬起時需要希望的力量，期待一年後的今天，希望的火焰能在這個地方閃耀光芒。

池江朗讀文章時間約3分鐘，現場也播放訊息內容影片。為了防疫，這場活動未開放觀眾進場，也沒華麗表演，包括播放影片在內僅15分鐘就結束。

東京奧運暨帕運受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延影響，原訂今年7月24日揭幕計畫於今年3月底決定延期一年，預定明年7月23日至8月8日舉行。帕運則於明年8月24日至9月5日舉行。

池江是100公尺蝶式等個人5項女子游泳比賽的日本紀錄保持人，是引領日本女子游泳選手的強有力王牌，原本被期待2020東奧可奪多面獎牌，但去年2月被醫師診斷出罹患白血病，在與病魔奮鬥後，去年12月出院。她無緣參加東奧，但目前已重啟游泳訓練，期待能在2024年巴黎奧運奪牌。（編輯：劉學源）1090723