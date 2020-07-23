大聯大高球賽／最強職業新秀 吳佳晏再摘冠

總獎金新台幣450萬元的大聯大女子高爾夫公開賽今天落幕，職業新秀吳佳晏和旅日選手姚宣榆纏鬥18洞，互有領先，吳佳晏靠著最後一洞「再見博蒂」，以一桿之差的204（-12）桿封后，轉入職業後的兩場比賽都拿下冠軍，勝率驚人。

吳佳晏昨天第二輪打完取得2桿領先，今天下場雖在第一洞就吞柏忌，但第二洞馬上捉鳥補回；她和姚宣榆前9洞都是35桿，戰況不變，後9洞姚宣榆急起直追，前5個洞射下3鳥，吳佳晏則靠著15、16洞連捉兩鳥維持一桿的領先。

第17洞，姚宣榆再推進博蒂，桿數追上吳佳晏，但最後一洞，吳佳晏兩桿就上果嶺，雖然老鷹推桿失手，但回推的小鳥足夠讓她帶走81萬新台幣的冠軍獎金。

最終輪張力十足，吳佳晏表示享受其中；最後一洞第2桿，她準備了球道木和鐵桿，後來憑直覺用五號木直攻果嶺，果然效果不錯，她笑說「就是一種感覺」，決定了，就去執行，今天兩個洞吞下柏忌就是想太多。

業餘選手張雅淳今天擊出所有選手最好的66（-6）桿，拿下業餘組冠軍；她透露昨天比賽結束就先練了推桿，回到淡水又去練習場練了2百顆球，今天馬上展現成果。。

就讀美國著名學府柏克萊大學的張雅淳，是學校高球代表隊成員，她透露原本想拚職業組冠軍，但大聯大高球賽的成績對教練也能交待。

前「世界球后」曾雅妮今天76（+4）桿是三輪最差，總計223（+7）桿並列32完賽。「妮妮」對自己這三天的表現很不滿意，她說練習時狀況都不錯，比賽前覺得很興奮，「只是比賽開始之後就亂了，節奏不好，動作上也有點問題，所以這兩天必須好好想一想，找出原因並加以改善。」