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動滋券夯！ 前三日破520萬人登記

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
動滋券申請達500萬人。 圖／教育部體育署
動滋券申請達500萬人。 圖／教育部體育署

教育部體育署「動滋券」從20日開放民眾上動滋網（https://don500.sa.gov.tw/）申請登記，前3天已有超520萬人登記成功，申請截止日是26日，28日下午3點半將進行公開抽籤儀式。

教育部提撥運動發展基金20億，免費發放400萬份面額500元電子票券「動滋券」，前兩日就有破百萬民眾上網登記，許多頂尖運動員如桌球「一姊」鄭怡靜、羽球「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成等也透過社群平台宣傳動滋券，使登記人數大躍進，除前3日就破520萬人登記。

體育署表示，日前登記成功的民眾已經陸續收到體育署「動滋券抽籤登記成功」的電子郵件，「動滋網」也將在今晚開放查詢功能，方便民眾查詢。

動滋網除群眾端，也有業者平台可登記收受動滋券，目前有超過1千家的合作業者登錄成功，預計8月1日起就可以收受中籤民眾以QR Code使用「動滋券」消費，包括前往運動場館運動、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用。

體育署預定28日下午3時30分於2020臺灣運動產業博覽會電競館進行公開抽籤，並將邀請參加東京奧運的黃金計畫選手出席見證。

羽球 戴資穎 周天成

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