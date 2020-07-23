全中運／建中王冠閎3年橫掃18金 有出賽就拿金牌

2020全中運賽程今在屏東正式落幕，台北代表隊於囊括金牌112面、銀牌79面、銅牌110面，總獎牌數達301面，金牌數不僅是全國第一，也打破北市歷年奪金紀錄。除此之外，在本屆全中運賽事中，共有13項、27人「破」大會紀錄。

台北市建國中學游泳選手王冠閎，從高一開始，就橫掃全中運6金，昨天更完成「有出賽就拿金牌」的完美紀錄，高中三年，年年都狂掃6金，合計18面金牌將從全中運正式畢業。他更在個人賽中，6度改寫大會紀錄，唯一可惜的是，壓軸的400公尺混合式接力，建中雖拿下9連霸，卻沒能再破大會紀錄。

台北市西松高中勇奪18金7銀6銅，是全國金牌數最多的學校，其中西松高中（國中部）的台澳混血鄭佴，去年就在全中運破400公尺混合式大會紀錄，今年再創佳績，以4分29秒13刷新個人保持的大會紀錄，完成2連霸。

龍山國中則包辦跆拳道（品勢）男子個人、女子個人、男子團體、女子團體及男女混雙5面金牌，創下全中運首例，原本混雙項目可再奪牌，不料卻傳出意外插曲，因現場電子螢幕顯示第一品勢太極7章、第二品勢太極6章，和正確版本的第二品勢是太極5章不同，執法裁判現場未做確認，選手也遭誤導而誤打，一名進行太極5章，另人進行太極6章，當下教練要求暫停並要求重賽，裁判也坦承疏失讓選手重新進行，不料隔天卻被申訴誤打，選手竟被判失格，提反申訴也直接被駁回，但學生在個人賽雙包辦男、女組金牌，表現仍相當出色。