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全中運／建中王冠閎3年橫掃18金 有出賽就拿金牌

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
西松高中勇奪18金7銀6銅，圖為西松高中空手道隊。圖／台北市教育局提供
西松高中勇奪18金7銀6銅，圖為西松高中空手道隊。圖／台北市教育局提供

2020全中運賽程今在屏東正式落幕，台北代表隊於囊括金牌112面、銀牌79面、銅牌110面，總獎牌數達301面，金牌數不僅是全國第一，也打破北市歷年奪金紀錄。除此之外，在本屆全中運賽事中，共有13項、27人「破」大會紀錄。

台北市建國中學游泳選手王冠閎，從高一開始，就橫掃全中運6金，昨天更完成「有出賽就拿金牌」的完美紀錄，高中三年，年年都狂掃6金，合計18面金牌將從全中運正式畢業。他更在個人賽中，6度改寫大會紀錄，唯一可惜的是，壓軸的400公尺混合式接力，建中雖拿下9連霸，卻沒能再破大會紀錄。

台北市西松高中勇奪18金7銀6銅，是全國金牌數最多的學校，其中西松高中（國中部）的台澳混血鄭佴，去年就在全中運破400公尺混合式大會紀錄，今年再創佳績，以4分29秒13刷新個人保持的大會紀錄，完成2連霸。

龍山國中則包辦跆拳道（品勢）男子個人、女子個人、男子團體、女子團體及男女混雙5面金牌，創下全中運首例，原本混雙項目可再奪牌，不料卻傳出意外插曲，因現場電子螢幕顯示第一品勢太極7章、第二品勢太極6章，和正確版本的第二品勢是太極5章不同，執法裁判現場未做確認，選手也遭誤導而誤打，一名進行太極5章，另人進行太極6章，當下教練要求暫停並要求重賽，裁判也坦承疏失讓選手重新進行，不料隔天卻被申訴誤打，選手竟被判失格，提反申訴也直接被駁回，但學生在個人賽雙包辦男、女組金牌，表現仍相當出色。

台北市教育局表示，台北代表隊為北市爭取榮譽，歸功於平時各校致力推展體育活動以及訓練付出辛勞的各位選手及教練們，期許所有選手持續努力，提升競技運動實力，成為全國最頂尖的運動好手，未來更希望能夠站上國際舞台成為國家驕傲。

龍山國中跆拳道(品勢)男子個人、女子個人、男子團體、女子團體及男女混雙5面金牌。圖／台北市教育局提供
龍山國中跆拳道(品勢)男子個人、女子個人、男子團體、女子團體及男女混雙5面金牌。圖／台北市教育局提供
台北市建國中學游泳隊再創佳績，選手王冠閎（左1）參加100公尺蝶式、200公尺蝶式、4×100自由式接力、200公尺自由式，4項均破大會紀錄，高中三年來狂掃18金。圖／台北市教育局提供
台北市建國中學游泳隊再創佳績，選手王冠閎（左1）參加100公尺蝶式、200公尺蝶式、4×100自由式接力、200公尺自由式，4項均破大會紀錄，高中三年來狂掃18金。圖／台北市教育局提供

全中運 跆拳道

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