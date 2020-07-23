有史以來最艱鉅的全中運「屏屏挑戰」克服疫情圓滿閉幕

109年全中運今圓滿閉幕。閉幕典禮中由體育署副署長王水文將會旗交給下屆主辦縣市雲林縣長張麗善，張麗善邀請大家110全中運不見不散。

今年是屏東運動年，面對新冠肺炎疫情，在中央與地方政府協力下，做好防疫萬全準備。屏東縣長潘孟安說，屏東縣地主隊拿下22金31銀36銅佳績，此次賽事18個運動項目中，44項83人次破大會紀錄，創大會紀錄有25項83人次，平大會紀錄2項目4人次，更有5項12人次破全國紀錄。

潘孟安說，面對後防疫時期，這次有史以來全中運最艱鉅，過去都在4月氣候涼爽舉辦，因疫情延到7月，國境之南又是酷熱多雨的挑戰，防疫，防雨、防日曬。感謝全中運執委會全體工作人員，協助各競賽場地學校、志工們，還有所有提供資源與大會合作的企業與社會團體。

今天閉幕典禮邀請豐田國小六年級學生邱毓安、朱延丰，針對此次全中運賽事亮點表演幽默風趣的相聲，讓與會民眾會心一笑。