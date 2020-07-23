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奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

模擬賽李智凱找感覺 郭婞淳小試身手目標230公斤

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
東京奧運中華代表團進場服與團服在今天正式亮相。記者侯永全／攝影
東京奧運中華代表團進場服與團服在今天正式亮相。記者侯永全／攝影

由體育署和國訓中心聯合辦理的東京奧運模擬賽將在8月1日登場，今天中華隊國手們在參與東京奧運進場服與團服展示活動時也談到了個人調整狀態，其中「鞍馬王子」李智凱就坦言相隔半年才又將再度參賽，將會以尋找比賽感覺為目標，而「舉重女神」郭婞淳雖然前陣子因為手部囊腫的狀況一度停練，不過在短暫休息後狀態變得更好，並將以合計230公斤為目標來進行備戰。

東京奧運在今天進入倒數一周年，幾名奧運國手與準國手都在今天參與奧運中華代表團的進場服與團服展示，其中首度上台走秀的李智凱就坦言，這樣的初體驗對於他來說確實是個挑戰。

受到疫情影響已經半年未出賽的李智凱指出，目前仍在與教練林育信討論模擬賽的相關細節，包括動作與難度設定等等，不過這一次參賽將會以尋找比賽感覺為第一目標，「太久沒比賽確實有點緊張，現在連平時的測驗都會發抖，到時候還有裁判在場邊，肯定又是不同感覺，所以希望先把比賽狀態找回來。」

而郭婞淳日前剛結束三周的台東移訓回到國訓中心，她透露前陣子手部一度出現囊腫不適的狀況，不過在短暫休息後已經恢復且狀況變得更好，這次模擬賽希望挑戰抓舉、挺舉合計230公斤的目標，「今年調整重點應該會放在全大運上，目前也還在跟教練討論要參加哪個量級。」

空手道好手文姿云雖然模擬賽的對手還未確定，不過她也坦言不排斥跟不同量級甚至是性別的選手較勁，「畢竟平常練習時就會與不同量級，甚至是男生選手對練，也會模擬各種比賽狀況進行練習，所以不論對手是誰都沒有問題。」

「桌球神童」林昀儒這次模擬賽則將與鄭怡靜搭擋進行混雙賽事，兩人在本周開始也一同投入訓練，並將一路備戰到模擬賽前，對於從一月後就未曾再參加過正式比賽，他說：「雖然有正常練習，但沒有一個目標，也不知道自己練得對不對，怕發揮不出來，正好可以趁這次比賽好好驗收。」

郭婞淳將在東京奧運模擬賽上以合計230公斤為目標。記者侯永全／攝影
郭婞淳將在東京奧運模擬賽上以合計230公斤為目標。記者侯永全／攝影
許久未正式比賽的李智凱，希望能在模擬賽找回比賽感覺。記者侯永全／攝影
許久未正式比賽的李智凱，希望能在模擬賽找回比賽感覺。記者侯永全／攝影

李智凱 郭婞淳 林昀儒

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