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東奧國手為奧運團服走秀 小清新文姿云客串小老師

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
東京奧運中華隊國手為代表團進場制服、團服進行走秀展示。記者侯永全／攝影
東京奧運中華隊國手為代表團進場制服、團服進行走秀展示。記者侯永全／攝影

東京奧運倒數一周年，教育部、文化部及中華奧會在今天跨部會合作，推出東京奧運中華代表團進場制服與團服，並請來奧運國手與準國手們為團服進行展示，其中不少人更是獻出走秀初體驗，而身為所有選手之中走秀經驗最豐富的空手道「小清新」文姿云，也以前輩身分現場教學，不過她自嘲教完別人後自己上台也忘光光。

2020東京奧運原將在明天開幕，不過受到新冠肺炎疫情影響延期至明年7月23日開幕，在倒數一周年這天，中華奧會也與教育部、文化部合作，請來知名服裝設計師周裕穎設計進場制服，希望在明年的開幕典禮上為中華隊增添氣勢，而由運動品牌VICTOR打造的團服也在今天亮相，並請來1964年東京奧運我國掌旗官吳阿民帶領新世代中華隊國手們一同走秀展出。

其中體操「鞍馬王子」李智凱與空手道「小清新」文姿云，就與帕奧選手程銘志、李凱琳一同展示進場制服，已經有四至五場走秀經驗的文姿云也成為國手們的小老師，傳授走秀經驗，她說：「我跟大家說走到T台時要記得收下巴，結果我自己卻忘記了。」

這也是文姿云繼今年台北時裝周後再一次與周裕穎合作，談到今年的團服設計，她坦言確實感到驚艷，甚至想要私下拿來穿，「以前團服可能比賽完就收起來了，這次的設計我真的很喜歡，雖然跟我平常風格不太一樣，但還會想要平時拿來穿。」

而「舉重女神」郭婞淳過去雖然參加過多次商品展示活動，不過她透露這是第一次進行動態走秀，確實相當有挑戰性，「今天彩排的時候我就很緊張，還問老師要不要擺一張撲克臉，因為以前看模特兒走秀都要扳著一張臉。」

今天參與團服展示的還包括「羽球王子」王子維、「桌球神童」林昀儒、拳擊女將林郁婷、射擊「證件妹」吳佳穎、射箭「雷母」雷千瑩、游泳好手王冠閎。

空手道「小清新」文姿云是走秀經驗最豐富的國手。記者侯永全／攝影
空手道「小清新」文姿云是走秀經驗最豐富的國手。記者侯永全／攝影

文姿云 中華隊 林昀儒

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