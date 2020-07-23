全中運羽球／女團失利報仇 大同個人賽包3金

兩天前全中運羽球高女團金牌戰遭逆轉，北市大同高中黃瀞平今天個人賽最終戰碰同樣對手記取教訓，以21：17、21：19拍下高雄高雄中學黃宥薰，奪回失去的金牌。

大同今年挑戰高女團4連霸失利，但國女團寫下3連霸，今天個人賽也大有斬獲，除黃瀞平留下高女單打金牌，國三彭雨薇在「大同內戰」直落2解決隊友楊筑云，彭雨薇完成雙金目標，大同也在國女單寫下「金包銀」，加上高女吳孟真／林芷均摘銀、國女王眱禎／詹又蓁登頂，個人賽收穫3金2銀，成果豐碩。

大同107年全中運寫下8金的隊史紀錄，108年開始專注女隊，去年全中運收下3金，今年連同團體賽的1金1銀，累積4金3銀，教頭林峻永坦言驚喜，「這次全中運因為疫情突然延期，步調被打亂，4金成績是超出預期。」

林峻永笑說，去年單打都沒能收穫的金牌，今年黃瀞平和彭雨薇都有留下，是比較「金喜」的收穫，尤其高二的黃瀞平團體賽首點碰黃宥薰被逆轉，今天扳回一城，完成國女、高女都摘金的個人紀錄。

高女團摘金的雄中，今天個人賽也有斬獲，女雙宋奕萱／許尹鏸也登頂，加上黃宥薰女單銀牌、蔡欣蓓女單銅牌以及王柏崴男單銀牌，再加上高男團銀牌，總計收穫2金3銀1銅。