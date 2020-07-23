全中運／台南勇奪98面獎牌 水上嬌娃奪3金破紀錄

全國中等學校運動會今天閉幕，台南市勇奪98面獎牌，其中金牌24面、銀牌31面、銅牌43面，創縣市合併以來獎牌數最多的佳績。

台南市體育處表示，游泳獨拿8面金牌並破3項大會紀錄，成績最亮眼新興國中郭芮安連續打破國女組400公尺及800公尺自由式大會紀錄；昨日在國女組1500公尺自由式計時決賽中，又游出17分18秒75的成績再度破大會紀錄 (原紀錄17分36秒57)，一口氣將大會紀錄提升了近18秒，成為泳池畔最亮眼選手。

另外，永康國中王昱翔也橫掃國男組3項蝶式金牌，成為名副其實的蝶王。游泳的好成績也歸功於專任教練曾彥博及王詩禎，他們突破傳統枯燥的訓練方式，增加訓練課表的多樣化，不約而同地強調選手保持熱愛游泳的重要性，才造就今年驚豔的好成績。

其他項目也表現優異，軟式網球拿下5金、跆拳道以4面金牌平上屆紀錄，舉重及輪溜冰各得2金；田徑、柔道及韻律體操也各得1金，成績耀眼。

台南市教育局表示，今年參賽選手中有畢業生或個人身體狀況因素而未參賽，雖然少了不少戰力，但在選手及教練堅定的信念下，總獎牌數創下縣市合併以來最多的1年。為了鼓勵選手的優異表現，市長黃偉哲特別指示由副秘書長王揚智、教育局副局長吳國? 等人到榮獲金牌選手家中張貼紅榜，希望選手在賽後返家時感受到為南市爭光的榮耀和喜悅。