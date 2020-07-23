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全中運田徑／正妹女力橫掃冠軍 新竹縣狠奪5金

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣成功國中田徑選手戴睿真在全中運奪下金牌，賽後開心表示感謝教練支持。圖／縣府提供
新竹縣成功國中田徑選手戴睿真在全中運奪下金牌，賽後開心表示感謝教練支持。圖／縣府提供

109年全中運新竹縣選手在田徑項目大放異彩，尤其女子組更是勇奪4面金牌，其中成功國中田徑隊選手戴睿真去年就曾拿下國女100公尺冠軍，今年再度連霸勇奪2金1銀好成績；男子組則由忠孝國中林秉翰獲國男組田徑1500公尺冠軍。

新竹縣選手在田徑項目奪得5金3銀3銅，成功國中戴睿真在國女100公尺項目、國女4x100公尺接力項目獲金牌，國女200公尺獲銀牌；湖口高中江佳柔在高中女子10000公尺競走，以50分00秒20佳績獲金牌；芎林國中鄒淑珺在田徑五項全能項目獲金牌。

男子選手則由忠孝國中林秉翰在國男組田徑1500公尺獲金牌；這是他國中3年來首次參加全中運，國中一年級開始參加學校田徑隊，本身具有資質的優勢，也在今年9月準備入學就讀湖口高中，為本縣田徑高男組再添生力軍。

戴睿真賽後表示，本次全中運奪得2金牌與1銀牌，要感謝成功國中體育班紮實且辛苦的培訓，黃增新校長還有林中傑、張秀美教練全力支持與鼓勵，提供很好的訓練環境，努力訓練才得以發揮全力；今年畢業將就讀六家高中，持續投入高中階段培訓。

新竹縣成功國中田徑選手戴睿真連2年獲得金牌，未來將留在新竹就讀高中為竹縣爭光。圖／縣府提供
新竹縣成功國中田徑選手戴睿真連2年獲得金牌，未來將留在新竹就讀高中為竹縣爭光。圖／縣府提供

江佳柔賽後則說，已經準備進入臺灣體育大學就讀，未來將以參加世大運為目標持續努力，也感謝湖口高中3年來的栽培，張華堂校長、學校師長與教練孜孜不倦的指導，更感謝一路上幫助過的貴人，讓她的天賦方得以開花結果。

但湖口高中教練孫繼宏則透露，賽前2週江佳柔因為騎機車不慎發生車禍，導致輕微腦震盪合併身上多處擦傷，重新回到賽場上已屬萬幸，能順利奪下金牌，除了感謝老天保佑，難得的是她本身強韌意志。

縣長楊文科聽聞新竹子弟們的好消息表示，田徑選手在全中運中交出相當漂亮的成績單，為新竹縣爭取很大光榮；縣府將在縣內9間國中設置體育班，提供運動特殊才能的學生適性學習及發展，為學生提供專業教練訓練，也鼓勵在比賽中奪得佳績選手，頒發獎勵金金牌5萬元，銀牌3萬元及銅牌2萬元。

田徑 全中運

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