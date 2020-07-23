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全中運田徑／「羊咩咩」不吃素 國女200公尺飆金

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
台中沙鹿國中楊玫玫（中）以24秒86摘下109年全中運國女200公尺金牌，竹縣成功國中戴睿真（左）以25秒28奪銀，北市大同高中陳聖雅以25秒90獲得銅牌。記者曾思儒／攝影
台中沙鹿國中楊玫玫（中）以24秒86摘下109年全中運國女200公尺金牌，竹縣成功國中戴睿真（左）以25秒28奪銀，北市大同高中陳聖雅以25秒90獲得銅牌。記者曾思儒／攝影

去年在屏東田徑場以雙破大會紀錄之姿收下全國小學田徑錦標賽100公尺和200公尺雙金，楊玫玫今年首度代表台中沙鹿國中參加全中運就跑出1金1銀，3天前的國女100公尺先以個人最佳11秒99摘銀，今天200公尺更以24秒86鍍金，成田徑場備受期待的新星。

楊玫玫的名字和「羊咩咩」發音相似，綽號就此而來，她還剪了齊瀏海的「妹妹頭」，和場上飆速時的殺氣有股「反差萌」。

她小三開始接觸田徑，而且是自己「送上門」，她笑說：「那時是看田徑隊在訓練，覺得很好玩，自己想參加。」她參加田徑隊的決定讓雙親有些驚訝，媽媽最初還預測女兒很快就會放棄，「她說『反正你就3分鐘熱度』，之前學烏克麗麗就只學了一學期。」

台中沙鹿國中楊玫玫（左）全中運處女秀就在200公尺摘金。記者曾思儒／攝影
台中沙鹿國中楊玫玫（左）全中運處女秀就在200公尺摘金。記者曾思儒／攝影

不料楊玫玫在賽場找到成就感，一路就跑上國中，「我很喜歡速度感，還有大家魏你歡呼的感覺。」她國小畢業163公分，目前已長高5公分，全中運初體驗原本目標雙金，100公尺雖不敵竹縣成功國中戴睿真，但跑進設定的12秒內，加上今天200公尺摘金，全中運初體驗有了好的起步。

雖是短跑專長，楊玫玫的田徑偶像卻是台灣跨欄名將陳傑；還在起步的她也特別感謝精英運動育才計劃和贊助商美津濃，以及從小栽培她的教練李明坤，讓她獲得許多資源。

田徑 全中運

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