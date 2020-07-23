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全中運田徑／阿美族黑馬飆速 林宗翰奪雙金
去年離頒獎台還有一大段距離，東大體中短跑好手林宗翰成109年全中運大黑馬，今天以21秒44摘下109年全中運高男200公尺金牌後，一人獨攬100公尺、200公尺雙金，成今年全中運大驚奇。
今年本是「最速國中生」魏浩倫升上高中的全中運第一戰，但他下屏東前出車禍，退出今年賽場，讓阿美族的林宗翰異軍突起，全中運告別戰迎接兩面短跑金牌。
林宗翰國小踢足球、國中打籃球，高中才加入田徑隊，且最初先練跳遠，直到高二才接受短跑訓練，轉了一圈潛能終於被開發，他笑說：「之前足球和籃球都沒成績，自己也幸運，今年魏浩倫沒有跑。」
他原本設定目標只有突破自己成績，今天順利跑出個人最佳且率先抵達終點，家人也在看台區「金」喜歡呼。
林宗翰從小被領養，但和原生家庭也有聯絡，他認為自己狀況十分特別，「有兩個媽媽，也滿好。」今天養母和親哥哥都到場，從小照顧他的阿嬤也見證孫子的全中運「畢業戰」，讓他直喊開心。
東大體中今年200公尺「金包銅」，除林宗翰摘金，王雲也以21秒79奪銅，銀牌由北市中正高中何思翰以21秒60帶走。
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