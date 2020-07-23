快訊

太平山輸了！國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運田徑／阿美族黑馬飆速 林宗翰奪雙金

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
東大體中短跑好手林宗翰包辦全中運100公尺和200公尺金牌，為自己慶賀。記者曾思儒／攝影
東大體中短跑好手林宗翰包辦全中運100公尺和200公尺金牌，為自己慶賀。記者曾思儒／攝影

去年離頒獎台還有一大段距離，東大體中短跑好手林宗翰成109年全中運大黑馬，今天以21秒44摘下109年全中運高男200公尺金牌後，一人獨攬100公尺、200公尺雙金，成今年全中運大驚奇。

今年本是「最速國中生」魏浩倫升上高中的全中運第一戰，但他下屏東前出車禍，退出今年賽場，讓阿美族的林宗翰異軍突起，全中運告別戰迎接兩面短跑金牌。

東大體中手林宗翰包辦短跑兩金，成賽會大黑馬。記者曾思儒／攝影
東大體中手林宗翰包辦短跑兩金，成賽會大黑馬。記者曾思儒／攝影

林宗翰國小踢足球、國中打籃球，高中才加入田徑隊，且最初先練跳遠，直到高二才接受短跑訓練，轉了一圈潛能終於被開發，他笑說：「之前足球和籃球都沒成績，自己也幸運，今年魏浩倫沒有跑。」

他原本設定目標只有突破自己成績，今天順利跑出個人最佳且率先抵達終點，家人也在看台區「金」喜歡呼。

林宗翰從小被領養，但和原生家庭也有聯絡，他認為自己狀況十分特別，「有兩個媽媽，也滿好。」今天養母和親哥哥都到場，從小照顧他的阿嬤也見證孫子的全中運「畢業戰」，讓他直喊開心。

東大體中今年200公尺「金包銅」，除林宗翰摘金，王雲也以21秒79奪銅，銀牌由北市中正高中何思翰以21秒60帶走。

東大體中短跑好手林宗翰（中）200公尺率先衝線。記者曾思儒／攝影
東大體中短跑好手林宗翰（中）200公尺率先衝線。記者曾思儒／攝影
東大體中男子200公尺「金包銅」，林宗翰（右）摘金後和奪銅的隊友王雲擁抱。記者曾思儒／攝影
東大體中男子200公尺「金包銅」，林宗翰（右）摘金後和奪銅的隊友王雲擁抱。記者曾思儒／攝影

全中運 田徑

延伸閱讀

全中運田徑／雲林跨欄雙嬌 吵架飆出金包銀

全民健康驕仔舞徵選出爐 18校高中職版展現青春活力

全中運體操／莊佳龍7金：阿嬤想看我出國比賽

全中運游泳／三年18金！王冠閎風光畢業

相關新聞

全中運田徑／阿美族黑馬飆速 林宗翰奪雙金

去年離頒獎台還有一大段距離，東大體中短跑好手林宗翰成109年全中運大黑馬，今天以21秒44摘下109年全中運高男200公...

全中運田徑／雲林跨欄雙嬌 吵架飆出金包銀

從國中開始是同學，雲林麥寮高中的跨欄女將楊睿萱和林美秀今年同窗已經第5年，兩人愈吵感情愈好，今天109年全中運最終日賽程...

全中運游泳／三年18金！王冠閎風光畢業

從高一就橫掃全中運池畔六金，北市建國中學「蝶王」王冠閎昨天完成「有出賽就拿金牌」的完美紀錄，一○九年全中運游泳壓軸的高男四百公尺混合式接力和隊友再度登頂，連三年都是六金入袋，合計十八面金牌從全中運「畢業」。

全中運體操／莊佳龍7金：阿嬤想看我出國比賽

當有放棄念頭，新北明志國中體操小將莊佳龍就會想起和阿嬤的約定，昨天他囊括一○九年全中運體操國男單項六面金牌，加上前天到手的全能金牌，共七金在手，成為今年全中運最大贏家。

全中運游泳／拚到長針眼 楊郁萱終於鍍金

從國中組游到高中組，台中西苑高中女將楊郁萱總算在109年全中運200公尺仰式收下個人第一面仰式金牌，且是打破新北中和高中...

全中運／屏東縣拿22金 競技體操打破「銀」魔咒

2020全中運，屏東隊截至22日奪下22金29銀32銅，今在競技體操項目與拳擊項目，各為屏東縣奪下一面金牌。2020年全...

全中運游泳／三年橫掃18金！ 王冠閎豎立障礙

從高一開始，北市建國中學「蝶王」王冠閎就是金牌保證，今天109年全中運壓軸的400公尺混合式建中再以3分48秒90完成9...

大聯大高球賽／第二輪拉尾盤 吳佳晏躍居領先

職業新秀吳佳晏在大聯大女子高爾夫公開賽第二輪沉穩應戰，靠9洞手感加溫，兩輪打完以136（-8）桿躍居領先，出發前的領先者...

全中運體操／烤蛋糕紓壓 賴品儒畢業戰收3金

用意志力克服舊疾，北市大同高中體操女將賴品儒昨天先在全能決賽鍍金，今天平衡木再繳出幾近完美的演出，技壓東京奧運國手丁華恬...

全中運／台中已拿63金47銀70銅暫第三 角力18金最猛

2020屏東全中運進入倒數，台中市佳績不斷、捷報連連。截至目前，台中市共獲63金、47銀、70銅，排名第三。

全中運體操／東奧國手擦乾淚 丁華恬回穩奪金

去年拿到東京奧運門票，新北三重高中體操好手丁華恬成為台灣體操界近51年來女子首位獲得奧運資格的選手，但今年全中運卻也「敗...

全中運體操／金牌保障掉漆 教練媽媽喊讚

去年橫掃全中運國女體操5面金牌，金門金湖國中小將黃子星今年國女組最終戰卻「掉漆」，昨天驚險完成全能連霸，但今天4個單項決...

熱門新聞

日職／王柏融代打出局打擊率破一成 陽岱鋼2打席無安打

迷信旅外就是棒 富邦選秀有如豪賭

NBA／金塊先發「死亡五大」 約柯奇領軍擊退巫師

NBA／布萊恩突然IG發文？揭生前在做這事令人鼻酸

NBA／嘆投入訓練不如雷納德 貝佛利：他像機器人

MLB／熱身賽手感火燙 張育成確定擠進開季名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。