NFL／各隊自行決定進場看球人數 前提須戴口罩

不管NFL各球隊今年對到場觀看比賽的球迷數量有何限制，一項規定在22日明確樹立：根據NFL聯盟發言人麥卡錫（Brian McCarthy）的說法，進入球場的每個人都必須戴上面罩。

隨著聯盟和球員繼續協調出本賽季協議，並且新冠病毒大流行在美國大部分地區重新再起，NFL門票持有人也要做好準備，因為以往正常比賽日的觀賽經驗已出現急劇變化。

在22日發布的備忘錄中，綠灣包裝工隊宣布將使用電子門票作為進入其主場Lambeau Field的主要方式，整個球場到處都備有洗手液，所有的專賣商品將以無現金方式出售，而包裝工主場比賽的常態性收入停車場賽前派對（tailgating）可能被禁止。

包裝工隊可能會限制每場比賽觀眾上限1萬2000人，並表示，只有在進食或飲水時球迷才能拿下面罩。

根據新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）的行政命令，亞特蘭大獵鷹隊和巴爾的摩烏鴉隊也宣布減少主場比賽的觀眾人數；而紐約噴射機隊和巨人隊的大都會球場將不開放球迷進場，除非另行通知。

洛杉磯公羊隊目前還沒決定在全新主場SoFi Stadium出賽時，是該禁止還是限制球迷人數。拉斯維加斯突襲者隊老闆戴維斯（Mark Davis）不預期今年在內華達州主場首發時會有任何球迷。