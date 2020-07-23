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全中運田徑／雲林跨欄雙嬌 吵架飆出金包銀

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
雲林麥寮高中楊睿萱（右）和林美秀包辦109年全中運高女400公尺跨欄前兩名。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中楊睿萱（右）和林美秀包辦109年全中運高女400公尺跨欄前兩名。記者曾思儒／攝影

從國中開始是同學，雲林麥寮高中的跨欄女將楊睿萱和林美秀今年同窗已經第5年，兩人愈吵感情愈好，今天109年全中運最終日賽程更在高女400公尺跨欄包辦金牌和銀牌，一起在頒獎台開心合影。

成名甚早的楊睿萱，3年前就以國三之姿摘下全運會400公尺金牌，去年亞青賽也帶回400公尺跨欄銀牌，但全中運前受傷愈低潮，喊過好幾次放棄，在教練林進福開導下繼續堅持，今天以破大會成績的59秒18摘金後，她甜笑說：「之前兩屆都是輸給自己，怕輸的感覺，怕被別人超過，後來教練有說，很多時候放輕鬆，順其自然，先做好自己，成績就會出來了。」

正值高二青春的年紀，一笑就露出酒窩的楊睿萱除了在意成績，也在意身形看起來好不好看，她透露自己愛吃「好看的蛋糕」，先前肚子太肉，近兩個月開始認真做核心，每天訓練完回家還自己多做半小時的腹部動作，她大笑說：「希望肚子好看一點，想要有漂亮的腹肌！」

去年楊睿萱受傷，連輸3年的林美秀以1分01秒02摘下全中運高女400公尺跨欄金牌，今年雖再退居第2，但她開心今天跑出的1分00秒02的比去年整整進步1秒，獎牌成色雖非金她仍說開心，「以前太在意名次，會互相競爭，上高中想開了，跑自己的，可以兩個人一起提升上來。」

麥寮雙姝各有擅長，楊睿萱速度感好，林美秀靠跨欄技術補足速度劣勢，過去不時鬥嘴，曾經吵到一起被教練罵一頓，如今已成最佳戰友，楊睿萱笑說：「美秀的技術比我好很多，她是喜歡我的速度，如果我們合在一起就很好了！」

雲林麥寮高中楊睿萱（左）和林美秀在400公尺跨欄決賽比拚。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中楊睿萱（左）和林美秀在400公尺跨欄決賽比拚。記者曾思儒／攝影
笑容甜美的楊睿萱人氣旺，上頒獎前已經有許多粉絲索取合影。記者曾思儒／攝影
笑容甜美的楊睿萱人氣旺，上頒獎前已經有許多粉絲索取合影。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中楊睿萱（右）和林美秀在400公尺跨欄決賽比拚。記者曾思儒／攝影
雲林麥寮高中楊睿萱（右）和林美秀在400公尺跨欄決賽比拚。記者曾思儒／攝影

全中運 全運會

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