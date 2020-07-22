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全中運游泳／拚到長針眼 楊郁萱終於鍍金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台中西苑高中女將楊郁萱（右三）首度在全中運200公尺仰式摘金。記者曾思儒／攝影
台中西苑高中女將楊郁萱（右三）首度在全中運200公尺仰式摘金。記者曾思儒／攝影

從國中組游到高中組，台中西苑高中女將楊郁萱總算在109年全中運200公尺仰式收下個人第一面仰式金牌，且是打破新北中和高中仰式紀錄全國紀錄保持人陳思綺的3連霸機會，讓她頂著右眼冒出的針眼仍大喊開心。

過去5年，楊郁萱拿過全中運接力金牌，但主攻的仰式從沒登頂，今天個人賽壓軸的200公尺仰式前兩年也都輸給陳思綺「銀恨」；今天她總算寫突破，以2分18秒34率先觸壁，陳思綺則以2分18秒72奪銀。

手拿金牌，楊郁萱笑得燦爛，「最後一天了，全力以赴，很開心達成目標，200仰破自己最佳。」光高中就連輸陳思綺兩年，她對獎牌成色沒多想，但能帶著金牌升上台體大，自然是全中運的「Happy Ending」。

楊郁萱透露，升高三時遇低潮，一度想放棄，但教練曾正宗相信她仍有潛力，最後她轉了個彎，繼續投入訓練，但從專攻仰式改成挑戰長距離，今年首度報名400公尺自由式就獲得全中運第一面個人賽金牌，800公尺自由式也摘銀，游出另一片天。

「很感謝曾正宗教練，全中運延期時，我也很錯愕，想放棄，也是他和我說，最後一年不要後悔。」楊郁萱記著和教練的約定，就算昨天右眼突然冒出針眼，她也沒受影響，由曾正宗親手掛上金牌成最好的畢業禮物。

全中運

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