全中運／屏東縣拿22金 競技體操打破「銀」魔咒

2020全中運，屏東隊截至22日奪下22金29銀32銅，今在競技體操項目與拳擊項目，各為屏東縣奪下一面金牌。2020年全中運競技體操為屏東縣奪下共3金4銀7銅；拳擊項目拿下1金1銀6銅。至正國中王雅信，今年最後一年代表至正國中出賽，她也打破近3年屏東競技體操在個人單項一路「銀」到底魔咒，拿下國女組競技體操平衡木項目金牌。

屏東縣長潘孟安說，2020全中運已接近尾聲，希望最後一天的賽事每位選手都能盡情發揮實力，創造最佳成績。

至正國中王雅信今在國女組競技體操平衡木競賽，再為屏東縣拿下璀璨的一金。王雅信從6歲開始練體操，今年是最後一年代表至正國中出賽，也終於成功打破近3年屏東縣競技體操在個人單項一路「銀」到底的魔咒。

「屏東縣競技體操每年在個人單項總與金牌擦肩而過」，競技體操教練劉安鈞說，主因是教練選手比例懸殊，今年藉由屏東縣政府「奪金計畫」及體育署的「菁英計畫」，讓屏東縣競技體操成功突破單項金牌，雖然僅有一面，但卻是歷史性的一面。

今天在拳擊項目拿下屏東縣代表隊第22金得主，就讀內埔農工的楊仕勛，他賽後感動說，練習拳擊時間雖不長，但憑著自律和刻苦的精神，拳擊越學越好。在賽程中他對上二林高中及民生家商，這兩校皆是傳統拳擊名校，他憑著超乎常人的意志力和鬥志，三回合打完，以黑馬之姿戰勝對手，拿下個人首面全中運金牌。賽後楊仕勛和教練團相擁而泣，這面金牌，也為屏東縣斷層已久的拳擊運動，注入一股強心針。

屏東縣府體發中心指出，2020全中運所有競賽項目將在23日落幕。潘孟安說，每面獎牌都是淚水與汗水交織而成，不論成績好壞與否，所有選手及教練的辛苦付出都是值得肯定與嘉許，最後一天賽程，希望民眾持續為選手加油。