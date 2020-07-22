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全中運游泳／三年橫掃18金！ 王冠閎豎立障礙
從高一開始，北市建國中學「蝶王」王冠閎就是金牌保證，今天109年全中運壓軸的400公尺混合式建中再以3分48秒90完成9連霸，讓王冠閎正式豎立連三年都橫掃6金的「王冠閎障礙」。
每年的6金都包括3項個人賽和3項接力，王冠閎不但要保持個人狀態，還要有一群「神隊友」，今年包括高二的林育緯和同屆的楊宇翔也是各自橫掃6金，全隊總計收穫14面金牌，成今年全中運大贏家，教頭黃智勇還開玩笑喊「捨不得冠閎畢業」。
成池畔人氣王的王冠閎，賽後有許多粉絲等著索取合影，今年還6度打破大會紀錄的他透露，壓軸接力其實很想再挑戰大會紀錄，無奈5天下來身體疲勞，且建中住在高雄，每天藥檢完回下榻處再接受物理治療，入睡都接近12點，隔天7點就要再搭車到泳池，睡眠有些不足下沒能再挑戰成績。
連3年都橫掃6金，王冠閎透露高一就想過有機會締造驚人紀錄；這些金牌他都有好好收藏，今天完美收尾後笑說：「回去可以全部放一起拍照！」
去年達到東京奧運200公尺蝶式A標的王冠閎，為奧運準備腳步不間斷，全中運結束後就要準備8月初國訓中心登場的模擬東京奧運對抗賽，「結束後要看疫情狀況，希望能到疫情舒緩的國家移地訓練，我本來2月就要到美國移訓，很可惜。」
除了建中3位「6金男」，國男組今年也出現橫掃金牌的選手，台澳混血的北市西松高中小將鄭佴也完成「金牌制霸」。
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