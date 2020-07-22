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大聯大高球賽／第二輪拉尾盤 吳佳晏躍居領先

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳佳晏兩輪打完躍居領先。圖／TLPGA提供
吳佳晏兩輪打完躍居領先。圖／TLPGA提供

職業新秀吳佳晏在大聯大女子高爾夫公開賽第二輪沉穩應戰，靠9洞手感加溫，兩輪打完以136（-8）桿躍居領先，出發前的領先者姚宣榆以2桿之差落居第二，本土好手陳思涵則以139（-5）桿暫列第3，明天決賽輪將同組爭奪最後金盃。

3人今天就同處領先組出發，首輪抓下7鳥的姚宣榆今天第1洞就吞下柏忌，馬上送出原本的1桿領先；陳思涵則是第6洞捉下小鳥，3人戰成平手，轉場後，吳佳晏連抓兩鳥突破僵局，第17洞再補上一鳥，單日69（-3）桿獨居領先。

吳佳晏表示，今天表現沒昨天好，不論開球或是鐵桿都差強人意，不過不管明天最後的成績如何，兩輪都在領先組已完成賽前設定。

姚宣榆認為今天手感不如第一天，中間打得有點乏味，直到第17洞才博蒂。

張瑄今天列下1鷹、3鳥，68（-4）桿是單輪最佳，名次從42躍一舉躍上並列12，剛好是今天生日的她最好禮物；旅美選手徐薇淩今天狀況不佳，打出74（+2）桿，兩輪142桿並列第5。

總獎金450萬台幣的大聯大女子高爾夫公開賽，兩輪結束取前50名職業選手（含同桿者）晉級，明天進行決賽輪。

高爾夫 徐薇淩

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