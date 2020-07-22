全中運體操／烤蛋糕紓壓 賴品儒畢業戰收3金

用意志力克服舊疾，北市大同高中體操女將賴品儒昨天先在全能決賽鍍金，今天平衡木再繳出幾近完美的演出，技壓東京奧運國手丁華恬，收下別具意義的金牌後累積3金3銀，帶著6面獎牌告別全中運。

平衡木和跳馬是賴品儒強項，2017年亞洲體操錦標賽更帶回平衡木銅牌，但和新北三重高中好手丁華恬從小對決到大，平衡木勝少輸多，教練鄭焜杰形容說：「之前一路輸，今天是做得非常好，幾乎完美演出！」

鄭焜杰指出，丁華恬有東奧國手身分，評審上多少有「名氣分」加持，但自家選手也爭氣，賴品儒克服舊傷復發劣勢，從第一項跳馬就有發揮，單日收穫2金2銀，加上成隊銀牌和昨天的全能金牌，成高女組收穫最豐的選手。

賴品儒個性內斂，遇低潮習慣自己消化，聽音樂、看韓國流行樂MV自己學舞都是紓壓方式，韓劇看久了對韓文也有些興趣；難得有休息時間，她還會自己下廚烤蛋糕，她笑說：「因為自己喜歡吃，我都會做減糖配方。」

她腳傷時好時壞，狀況不好時練習一天就要休息，全中運又發作，今天吞了止痛藥才上陣，但她上場就忘卻傷痛，「把動作做好」成唯一信念。

賴品儒高一就進入國訓中心，全中運「畢業」後將和學姊方可晴繼續為東奧資格努力；鄭焜杰提到，明年亞錦賽的全能前兩名就能獲得冬奧資格，儘管難度非常高，仍是兩名愛將挑戰的目標。