全中運體操／東奧國手擦乾淚 丁華恬回穩奪金

去年拿到東京奧運門票，新北三重高中體操好手丁華恬成為台灣體操界近51年來女子首位獲得奧運資格的選手，但今年全中運卻也「敗給奧運」，昨天情緒控管影響表現，頻頻失誤錯失高女全能衛冕機會，賽後還忍不住爆哭，和今天滿臉笑容的樣子大相逕庭。

「都是被奧運害到！」丁華恬教練蔡恆政說，愛將對自我要求高，就算拿到奧運門票，國內賽事仍求好心切，昨天全能賽表情沒控制好被他念了幾句，沒穩定住心情導致失常，蔡恆政苦笑說：「我會去也很後悔，不過恬恬是個很聰明的孩子，有自己調整好，今天動作就有做出來。」

丁華恬個人全能預賽獲51.650高分，但昨天全能決賽高低槓和平衡木都出現掉槓和掉木的嚴重失誤，最終只獲得47.467分，將金牌讓給北市大同高中老對手賴品儒，賽場哭了一番，回去又再落淚。

今天迎接單項決賽前，丁華恬整理好心情，平衡木決賽雖再次出現掉木失誤，但首度呈現高難度的三組連續跳躍，讓高二小將嶄露笑顏喊開心。

最終在地板和高低槓摘金、跳馬和平衡木鍍銀的「恬恬」說，昨天已經調適好心情，「今天是新的一天，沒有很緊張，比得滿開心，也有做不好的地方，但很享受比賽氣氛。」