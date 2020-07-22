全中運體操／金牌保障掉漆 教練媽媽喊讚

去年橫掃全中運國女體操5面金牌，金門金湖國中小將黃子星今年國女組最終戰卻「掉漆」，昨天驚險完成全能連霸，但今天4個單項決賽合計只收穫1金1銀，擔任教練的媽媽梁萍直說女兒表現「很糟糕」，但也樂見成績的挫折讓出現惰性的女兒好好警惕。

梁萍曾是大陸體操教練，因體操結識先生黃宗瑞成「台灣媳婦」，身為「名門之後」的黃子星從小就在體操館跑進跑出，接觸訓練後小小年紀就嶄露頭角，13歲就在全運會奪牌，去年更包辦全中運成隊外的國女組所有金牌，但近期備戰不佳，梁萍直白說：「練習狀況非常不好，一直很不系統，身體發育中，肌力跟不上，會關節痛是一個，思想又正是叛逆期。」

愛之深責之切，梁萍形容女兒練習狀況是「三天打魚、兩天曬網」，今年全中運的挫折正是很好教訓，「都拿金牌反而不是好事，比賽失敗對她有很大幫助，是非常好的，這樣訓練才會踏實。」

黃子星去年全運會到現在已經長高5公分，身高抽高後幾乎和媽媽一般高，她承認遇發育期是今年全中運變數之一，心理上的疲憊也是問題，去年從金門到高雄國訓中心訓練的她點頭說：「要再更努力。」

黃子星今天「只」收穫地板金牌和跳馬銀牌，高低槓拿第6，出現嚴重失誤的平衡木更落到第7；新北明志國中王紋宣帶走跳馬金牌，北市民生國中廖奕淳在高低槓登頂，平衡木金牌則由「地主」屏東至正國中王雅信留下。