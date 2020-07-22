快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

全中運體操／金牌保障掉漆 教練媽媽喊讚

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
金門金湖國中黃子星（左）和媽媽兼教練梁萍。
金門金湖國中黃子星（左）和媽媽兼教練梁萍。

去年橫掃全中運國女體操5面金牌，金門金湖國中小將黃子星今年國女組最終戰卻「掉漆」，昨天驚險完成全能連霸，但今天4個單項決賽合計只收穫1金1銀，擔任教練的媽媽梁萍直說女兒表現「很糟糕」，但也樂見成績的挫折讓出現惰性的女兒好好警惕。

梁萍曾是大陸體操教練，因體操結識先生黃宗瑞成「台灣媳婦」，身為「名門之後」的黃子星從小就在體操館跑進跑出，接觸訓練後小小年紀就嶄露頭角，13歲就在全運會奪牌，去年更包辦全中運成隊外的國女組所有金牌，但近期備戰不佳，梁萍直白說：「練習狀況非常不好，一直很不系統，身體發育中，肌力跟不上，會關節痛是一個，思想又正是叛逆期。」

愛之深責之切，梁萍形容女兒練習狀況是「三天打魚、兩天曬網」，今年全中運的挫折正是很好教訓，「都拿金牌反而不是好事，比賽失敗對她有很大幫助，是非常好的，這樣訓練才會踏實。」

黃子星去年全運會到現在已經長高5公分，身高抽高後幾乎和媽媽一般高，她承認遇發育期是今年全中運變數之一，心理上的疲憊也是問題，去年從金門到高雄國訓中心訓練的她點頭說：「要再更努力。」

黃子星今天「只」收穫地板金牌和跳馬銀牌，高低槓拿第6，出現嚴重失誤的平衡木更落到第7；新北明志國中王紋宣帶走跳馬金牌，北市民生國中廖奕淳在高低槓登頂，平衡木金牌則由「地主」屏東至正國中王雅信留下。

全中運 全運會

延伸閱讀

全中運體操／7金通包！ 新北小將翻出新猷

全中運／屏東縣累計20金19銀18銅 武術項目金包銀

全中運羽球／拒絕連4銀 雄中女團喜封后

全中運田徑／「不聽雜音」 許樂跨出新紀錄

相關新聞

全中運體操／金牌保障掉漆 教練媽媽喊讚

去年橫掃全中運國女體操5面金牌，金門金湖國中小將黃子星今年國女組最終戰卻「掉漆」，昨天驚險完成全能連霸，但今天4個單項決...

全中運體操／7金通包！ 新北小將翻出新猷

國一參加全中運只拿1銀1銅，新北明志國中體操小將莊佳龍去年全中運一口氣迎接3面金牌，今年國男組更是一枝獨秀，昨天先在國男...

網球／美國疫情惡化 ATP宣布取消復賽首戰

原本被設定為ATP巡迴賽復賽首戰的華盛頓公開賽，昨天晚間傳來取消賽事的消息， 賽事營運商董事長兼首席執行官艾恩（Mark...

小威攜手影后娜塔莉波曼 出資組職業女足隊

好萊塢女星娜塔莉波曼(Natalie Portman)、網球巨星小威(Serena Williams)都將成為美國最新一支女足隊的東家，這支球隊絕大多數股東都是女性。

網球／不受華盛頓賽取消影響 美網：保證如期開打

相對於其他體育賽事，網壇復賽之路一波三折！ATP（職業網球聯會）21日在評估疫情發展後，宣佈取消原訂在8月上旬開打的華盛頓公開賽，這讓男子網壇復賽又得持續順延。不過，美網協會22日強調，網壇復賽將只是

足球／皇馬後C羅時代奪冠 席丹「3大心法」居功厥偉

後C羅（Cristiano Ronaldo）時代的皇馬，歷經了去年的動盪頹圮，能在今年迅速重新站起來，拿下隊史第34勝，主教練席丹（Zinedine Zidane）功不可沒，尤其是他本季執教的三大亮點

全中運／屏東縣累計20金19銀18銅 武術項目金包銀

2020全中運，屏東隊截至21日奪下20金19銀18銅，21日在武術項目傳來捷報，摘下兩面金牌及一面銀牌。2020年全中...

全中運羽球／拒絕連4銀 雄中女團喜封后

連四年和北市大同高中在全中運羽球場爭奪高女團體賽金牌，過去三年都「銀恨」的高雄中學，昨天終於一吐怨氣，教頭簡毓瑾開玩笑說...

全中運田徑／「不聽雜音」 許樂跨出新紀錄

左耳配戴電子耳、右耳戴著助聽器，中市新民高中田徑女將許樂曾因嚴重聽力受損缺乏自信，但她從跨欄找到消失的笑容，飛躍一道道欄...

全中運標槍／前教練猝逝 徐若家奪銅帶合照領獎

三重高中田徑隊教練黃義忠在全中運賽前突因蜘蛛膜下腔出血去世，全校師生與隊員震驚又悲痛，隊上一年級的標槍好手徐若家，雖僅接...

校園風雲榜／樹德科大足球隊 成軍3年奪冠

一群高中時期足球隊出身的大學生難忘踢球樂趣，間接促成高雄樹德科技大學休閒遊憩與運動管理系成立足球隊，歷經3年努力，足球隊...

全中運田徑／成德大長腿 飆出個人最佳

身高183公分就有超過115公分的「大長腿」，新竹市成德高中朱禎祥接觸跨欄就是因為腿長優勢，今天109全中運他順利跑出1...

熱門新聞

中職／龍隊兩方案合約迎王維中 吳德威：開出最好條件

中職／味全開「最好條件」 王維中拚百萬月薪

全中運羽球／名門之後黃宥薰 有戴資穎影子

日職／宋家豪挨滿貫砲 防禦率暴漲6.00

紅襪巴德歸來之路 2020年最勵志故事

登記不卡關！動滋券登記人數破135萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。