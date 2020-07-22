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全中運體操／7金通包！ 新北小將翻出新猷

聯合報 / 記者曾思儒／屏東縣即時報導
新北明志國中體操小將莊佳龍109年全中運橫掃7金，成最大贏家。記者曾思儒／攝影
新北明志國中體操小將莊佳龍109年全中運橫掃7金，成最大贏家。記者曾思儒／攝影

國一參加全中運只拿1銀1銅，新北明志國中體操小將莊佳龍去年全中運一口氣迎接3面金牌，今年國男組更是一枝獨秀，昨天先在國男全能摘金，今天單項決賽更橫掃6個項目所有金牌，7金在手成109年全中運最大贏家。

國男體操共發出8面金牌，莊佳龍除了成隊獎牌沒拿到，男子全能加上地板、單槓、雙槓、吊環、跳馬和鞍馬金牌通包，擔任會場管理的資深「體操人」陳雪麗肯定說，7金非常少見，就她記憶幾乎是史上最多，非常難得。

小學二年級開始接觸體操的莊佳龍，起步不算早，但有天分也肯吃苦，明志教練郭庭彰說：「平常對他很嚴格，他可以去接受，也很乖，頂多因為練不好耍脾氣，但個性來得快也去得快。」他笑說第一次帶出7金選手，不過出色成績倒也不會太意外，「他很多動作已經做到高中組，未來要栽培他往國際賽去走。」

將升上新北三重高中的莊佳龍透露，當初是覺得彈簧床好玩才加入體操隊，實際練習發現比想像中辛苦許多，也曾動過放棄念頭，但想完成阿嬤「看孫子出國比賽」心願，最終仍回到體操場。

國中全中運最終戰繳出完美成績單，莊家龍笑笑說是「預料之內」，他謙虛說：「也是剛好幾個強的都升高中了，明年比高男組7金應該不可能，要先把難度提升。」

全中運

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