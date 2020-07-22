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網球／不受華盛頓賽取消影響 美網：保證如期開打

台灣醒報 / 台北報導
雖然華盛頓網賽因美國疫情仍嚴峻而取消，但美網協會22日強調仍會在8月底開打。 路透社
雖然華盛頓網賽因美國疫情仍嚴峻而取消，但美網協會22日強調仍會在8月底開打。 路透社

相對於其他體育賽事，網壇復賽之路一波三折！ATP（職業網球聯會）21日在評估疫情發展後，宣佈取消原訂在8月上旬開打的華盛頓公開賽，這讓男子網壇復賽又得持續順延。不過，美網協會22日強調，網壇復賽將只是「稍微再延一下」，因為美網公開賽保證在8月底開打。而女網壇巴勒莫公開賽將在8月3日率先回歸。

根據《CTV新聞網》報導，原訂於8月上旬開打的華盛頓公開賽在21日晚間傳出取消，ATP主席高登茲與負責該賽事的經理艾茵都在評估後，包含國際旅行、當地疫情掌控等問題難解，不認為有辦法復賽。

消息傳出後讓網壇擔憂，是否連帶影響後續賽程，因為華盛頓公開賽被視為是美網的探路石，預計於8月底復賽的美網由於是大滿貫賽事，被認為是網壇頂級賽事回歸的象徵。

對此，《BBC》報導，美網協會22日立即發表聲明說，能理解ATP取消華盛頓公開賽的理由，但也強調，美網復賽是規劃完善、遵照防疫指導方針，不會受到其他賽事影響、一定會如期舉行。雖然這2個賽事都在美國舉行，但賽事規劃者分屬美網與ATP，確實不能以同一套標準要求，美網既然有信心復賽照打，說明此前做的準備很完整。

另據《體壇之星》報導，在華盛頓公開賽被取消後，也代表男子網球復賽肯定要晚於女子賽事，女網聯會WTA就表示，8月3日將舉辦巴勒莫公開賽，將是從3月疫情以來，首度有網球比賽能看。

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美網 高登

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