網球／不受華盛頓賽取消影響 美網：保證如期開打
相對於其他體育賽事，網壇復賽之路一波三折！ATP（職業網球聯會）21日在評估疫情發展後，宣佈取消原訂在8月上旬開打的華盛頓公開賽，這讓男子網壇復賽又得持續順延。不過，美網協會22日強調，網壇復賽將只是「稍微再延一下」，因為美網公開賽保證在8月底開打。而女網壇巴勒莫公開賽將在8月3日率先回歸。
根據《CTV新聞網》報導，原訂於8月上旬開打的華盛頓公開賽在21日晚間傳出取消，ATP主席高登茲與負責該賽事的經理艾茵都在評估後，包含國際旅行、當地疫情掌控等問題難解，不認為有辦法復賽。
消息傳出後讓網壇擔憂，是否連帶影響後續賽程，因為華盛頓公開賽被視為是美網的探路石，預計於8月底復賽的美網由於是大滿貫賽事，被認為是網壇頂級賽事回歸的象徵。
對此，《BBC》報導，美網協會22日立即發表聲明說，能理解ATP取消華盛頓公開賽的理由，但也強調，美網復賽是規劃完善、遵照防疫指導方針，不會受到其他賽事影響、一定會如期舉行。雖然這2個賽事都在美國舉行，但賽事規劃者分屬美網與ATP，確實不能以同一套標準要求，美網既然有信心復賽照打，說明此前做的準備很完整。
另據《體壇之星》報導，在華盛頓公開賽被取消後，也代表男子網球復賽肯定要晚於女子賽事，女網聯會WTA就表示，8月3日將舉辦巴勒莫公開賽，將是從3月疫情以來，首度有網球比賽能看。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言