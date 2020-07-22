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小威攜手影后娜塔莉波曼 出資組職業女足隊
好萊塢女星娜塔莉波曼(Natalie Portman)、網球巨星小威(Serena Williams)都將成為美國最新一支女足隊的東家，這支球隊絕大多數股東都是女性。
全國女子足球聯盟(NWSL)宣布已同意天使城集團(Angel City)在洛杉磯組建新球隊，該球隊將於2022年春季加入該聯盟。
該隊投資集團包括奧斯卡影后波曼、科技風險資本家諾特曼(Kara Nortman)、媒體和博弈企業家烏爾曼(Julie Uhrman)和小威的丈夫、Reddit聯合創始人奧哈尼安(Alexis Ohanian)等人。
波曼在NWSL聲明中說：「今天，我們宣布了第一個由多數女性擁有和領導的團體，這是令人振奮的一步。」「我很高興有機會與這些了不起的人們合作，將一支職業女子足球隊帶到洛杉磯。」
參與投資的其他名流還有好萊塢女星伊娃隆格利亞(Eva Longoria)、阿杜巴(Uzo Aduba)、珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)和潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)，以及十幾位前美國女足國家隊(USWNT)明星，包括福迪(Julie Foudy)、漢姆(Mia Hamm)、福塞特(Joy Fawcett)和旺巴赫(Abby Wambach)。
雖然球隊名稱尚未確定，但自從USWNT成功捍衛2019年世界杯冠軍，將NWSL的觀賽率提升22%後，天使城集團希望打鐵趁熱，善用這股上升的女子足球熱潮。
該隊將成為第11支加入NWSL的球隊，並將成為MLS球隊LA Galaxy和LAFC之外，洛杉磯的第三支職業足球隊。
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